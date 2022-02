El col·legi API de València creu que el bo jove facilitarà l'accés al lloguer però demanen celeritat en les ajudes

El portaveu del COAPI València, Vicente Díez, assenyala sobre este tema que es tracta d'una mesura "molt necessària", ja que els joves de fins el 35 anys són el col·lectiu que presenta majors dificultats per a accedir al lloguer a causa dels seus baixos ingressos i la precarietat de la seua situació laboral.

En eixe sentit, considera que 250 euros mensuals és una quantia "significativa" per al nivell de preus dels pisos en lloguer a València, ja que cobreix una part important de la renda mensual. També creu que és "un encert posar un límit de preu al lloguer de 600 euros mensuals doncs, en cas contrari, es podria donar l'efecte contrari i que les ajudes calfen el mercat amb pujades de preu per als joves", assenyala.

En aquest sentit, els Agents de la Propietat Immobiliària estan convençuts que aquest límit portarà a alguns propietaris a reduir l'import del lloguer per a entrar dins dels 600 euros mensuals.

Així, afirma que el Bo Jove "pot ajudar a molts joves a emancipar-se i accedir a un lloguer en bones condicions, ja que actualment tenen grans dificultats, però no servirà per a res si tarden més d'un any a cobrar les ajudes". Per açò, creu "molt important" que l'administració es consciencie i siga àgil en la tramitació per a no repetir errors d'anteriors programes d'ajudes".

Un altre aspecte a millorar és el termini màxim de dos anys durant el qual es poden rebre les ajudes, ja que molts dels perceptors no milloraran la seua situació econòmica quan finalitze i poden tindre serioses dificultats per a afrontar el pagament del lloguer sense els 250 euros mensuals del Bo Jove.

"Seria interessant que es poguera estudiar la situació de cada jove cas per cas per a allargar la prestació de l'ajuda en aquells casos en què pogueren quedar en una situació de vulnerabilitat", incideix.

El portaveu del COAPI també creuen que és interessant que s'haja inclòs en aquest programa una ajuda para al lloguer d'habitacions amb un límit de cost de 300 euros mensuals ja que es tracta d'una opció en la qual cada vegada hi ha més oferta, especialment a València i Àrea Metropolitana, i es tracta d'un preu pel qual es poden trobar opcions de qualitat", explica.