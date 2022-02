Les línies circulars de l'EMT València comencen a circular amb la seua nova denominació C2 i C3

Aquest canvi, per a fer la xarxa de l'EMT "més accessible i intuïtiva", afecta a les persones usuàries que, per exemple, utilitzen l'autobús per a desplaçar-se des de l'Estació d'Autobusos fins a l'actual estadi Mestalla, amb pas per les grans vies i la resta de vies que conformen el segon anell circulatori de la ciutat, així com als qui fan el mateix recorregut en sentit contrari. Així mateix, afecta als usuaris de l'EMT que es desplacen pel tercer anell.

A més, el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Greezi, ha explicat que s'ha modificat el criteri únic de designar les parades amb el nom de l'encreuament de carrers més pròxims i s'ha tingut en compte si aquestes estan situades prop d'un lloc emblemàtic de la ciutat o una parada de metro per a atorgar-li el mateix nom.

Així mateix, en el cartell frontal que identifica als autobusos només figurarà el nom de la destinació, mentre que en els panells informatius de les parades es mostra el recorregut dels autobusos per sentit i amb lletra més gran que l'actual.

DISPOSITIU INFORMATIU

Grezzi ha destacat que tots els canvis s'han introduït en la xarxa "a poc a poc" i, perquè la ciutadania els conega amb suficient antelació s'han realitzat una acció informativa amb personal en el carrer per a resoldre els dubtes de les persones usuàries, així com amb cartelleria en parades i informació en els canals digitals".

Així, des de fa dues setmanes, tenim un ampli dispositiu informatiu, amb informadors en els autobusos i parades de la C2 i C3 explicant el canvi a les persones usuàries i la gent "està responent de forma positiva als canvis per a millorar la informació", ha conclòs el regidor.