La CEU UCH, triada seu del pròxim congrés mundial d'universitats sobre aprenentatge col·laboratiu internacional

Sobre aquest tema, expliquen que la 'virtual exchange' és una modalitat de formació universitària que permet als estudiants participar en equips integrats per estudiants de diferents països, connectats online per a resoldre un repte o dissenyar un projecte conjunt entorn d'una matèria o assignatura comuna.

D'aquesta manera, la col·laboració amb estudiants de diferents cultures, reunits digitalment en sessions formatives simultànies com els COIL (Collaborative International Learning), converteixen als diferents formats de 'virtual exchange' en experiències de formació internacional sense necessitat de viatjar a un altre país.

L'IVEC és el major fòrum internacional de docents i responsables acadèmics d'universitats de tot el món interessades a promoure noves metodologies educatives de caràcter multicultural basades en l'ús de les tecnologies.

Les universitats i entitats internacionals fundadores de l'IVEC, que actualment integren el seu comité directiu, són les nord-americanes State University of New York, DePaul University of Chigaco, University of Washington Bothell, Drexel University de Filadèlfia i l'East Carolina University; la Universitat de Monterrey, a Mèxic; i la Durban University of Technology, a Sud-àfrica, així com dos organitzacions internacionals universitàries: UniCollaboration, the European telecollaboration consortium; i FAUBAI, Brazillian Association for International Education.

L'IVEC 2022, del 26 al 28 d'octubre, tindrà com seu presencial el Paranimf de la Universitat CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), en el seu campus d'Alfara del Patriarca.

Sobre aquest tema, el vicerector d'Internacionalització de la CEU UCH, Alfonso Díaz, destaca que el valor afegit per a triar-los com a seu del pròxim IVEC ha sigut el seu paper com a "pioners en la implantació dels COIL a Espanya i com a pont per a la participació d'universitats de Llatinoamèrica en aquestes activitats".

Encara que la CEU UCH ja compta amb un terç d'estudiants internacionals entre el seu alumnat, la qual cosa la converteixen en una universitat multicultural en les seues aules, el Vicerectorat d'Internacionalització va promoure la immersió en el 'virtual exchange', com a metodologia docent innovadora i internacional: "Comencem amb sis COILs en el curs 2019-20 i en dos anys hem impartit ja 50 més". Així, assenyala que només aquest curs encara queden 12 per celebrar.

CASOS REALS, SOLUCIONS MULTICULTURALS

Per al vicerector Díaz, que és 'associated member' de l'European Association for International Education (EAIE), els formats de 'virtual exchange', com els COIL, "són una oportunitat de connectar i crear llaços a través de la tecnologia entre estudiants de tot el món.

Així, destaca que les activitats col·laboratives i d'ensenyament aplicat a casos i reptes reals els permeten a més adquirir unes habilitats per a pensar i treballar d'una manera global que seran essencials en el seu futur professional.

Aquesta innovació metodològica, sorgida fa uns anys a Nova York, ja està estesa a Llatinoamèrica, a Àsia i en Centroeuropa. Així, el pròxim IVEC serà una oportunitat única per a posar en comú a València experiències d'èxit aportades per universitats de diferents països i continents".

MÉS DE 700 PARTICIPANTS INTERNACIONALS

Està previst que el congrés IVEC 2022 reunisca el pròxim octubre a més de 700 participants d'universitats de tot el món en un format híbrid, de manera que la meitat d'ells assistisquen presencialment a les sessions en el Paranimf de la CEU UCH a València i l'altra meitat puguen connectar-se digitalment a les sessions.

Entre els assistents hi haurà professors, responsables universitaris i gestors acadèmics interessats a promoure noves metodologies formatives multiculturals a través de la tecnologia, així com estudiants que compartiran la seua experiència de participació en aquest tipus de formació innovadora i globalitzada.

Aquest mes de gener s'ha obert el termini de presentació de comunicacions sobre experiències d'intercanvi virtual per al congrés IVEC 2022. Les admeses pel comité organitzador seran publicades com papers en un nombre especial de la revista Journal of Virtual Exchage, a més de formar part de les actes del congrés, a fi de promoure les experiències d'èxit en aquesta modalitat de formació internacional en línia.