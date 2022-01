Grande-Marlaska: "Un sol homenatge a ETA ja és molt, és un afront indegut al qual farem front"

Grande-Marlaska, en declaracions als mitjans durant una visita a l'Oficina de Denúncies i Assistència a les Víctimes de Violència de Gènere, ha comentat sobre este tema que "qualsevol rebuda, qualsevol homenatge a un condemnat per fets terroristes, siga d'ETA o de qualsevol altra organització, és un afront al sentiment de les víctimes, a la seua dignitat i, evidentment, al sentit necessari de convivència pacífica i democràtica".

Per açò, ha recalcat que li faran front de la forma "més contundent complint la llei" i en eixe sentit ha recordat el nou reglament sancionador que està impulsant per a evitar que es produïsquen actes d'enaltiment del terrorisme.

No obstant açò, ha destacat que en els últims temps els homenatges a membres d'ETA, com reconeixen associacions com COVITE, han descendit en un nombre "molt, molt important", la qual cosa no evita que un homenatge a un membre d'una organització terrorista "ja és molt, és un homenatge indegut al quual farem front", ha reiterat.

Així mateix, ha defès que "sempre realitzen una política penitenciària amb tractaments individualitzats" i que "tots els trasllats dels interns pertanyents a la banda terrorista ETA es realitzen de forma individualitzada i complint la legislació penitenciara".

D'altra banda, preguntat per la incorporació de l'últim cap d'ETA, David Pla, en la nova executiva de Sortu, ha comentant: "L'Estat de Dret va véncer a l'organització terrorista ETA amb l'aplicació de la llei i amb el referent ètic que van suposar, que suposen i que sempre suposaran les víctimes" del terrorisme.

Posteriorment, Grande-Marlaska s'ha desplaçat el Complex de la Petxina de València on se celebra l'acte d'entrega de condecoracions del Real Orde de Reconeixement Civil a les Víctimes del Terrorisme, eixa "xacra a la qual vam fer front durant més de 50 anys, fonamentalment de la violència de la banda terrorista ETA, i a la qual vam fer front des de l'Estat de Dret".

Així, ha insistit que l'Estat de Dret "va poder véncer i posar fi fa més ja de deu anys" a ETA i ha recalat que les víctimes del terrorisme "són, han sigut i seran un referent ètic per a tots nosaltres". Un referent que, ha afegit, "evidentment ens determina a actuar en la seua memòria i a construir la memòria de tots i de la memòria democràtica en la lluita contra el terrorisme".