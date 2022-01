La Guàrdia Civil intervé més de 3.200 test d'antígens a una empresa sense autorització de venda

Segons informa l'Institut Armat, en el matí del passat 21 de gener, la Patrulla Fiscal i de Fronteres de la Guàrdia Civil de Sagunt va realitzar una inspecció en un comerç situat en un polígon del municipi de Manises.

Allí, els agents van detectar diverses caixes ocultes entre diferents tipus de mercaderies. Quan van inspeccionar el seu contingut, van visualitzar més de 3.200 test ràpids d'antígens, de diferents marques, per a ús d'autodiagnòstic per al covid 19.

Els agents, després d'entrevistar-se amb l'administradora de l'empresa, van verificar que la companyia mancava d'autorització per a la venda, distribució, emmagatzematge de productes sanitaris de diagnòstic in-vitro i de permís de comercialització per part de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris.

Per eixa raó, integrants de la Patrulla Fiscal i de Fronteres de la Guàrdia Civil de Sagunt van intervenir 11 caixes, amb més de 3.200 test ràpids d'antígens, de diferents marques, per a ús d'autodiagnòstic per al covid 19.

Les gestions policials continuen amb la finalitat de descobrir la traçabilitat d'aquest producte i els fets han sigut posats en coneixement de la Direcció general de Farmàcia i Productes Sanitaris de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública de València.