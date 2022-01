Quart de Poblet obri aules matinals gratuïtes per a estudiants de 12 a 14 anys

'Desperta't', nom que rep el projecte, possibilitarà que pares i mares puguen portar als seus fills i filles als seus centres educatius una hora abans de l'inici de les classes de forma totalment gratuïta, destaca el consistori en un comunicat.

Així, a les set del matí obriran les seues portes els Instituts d'Educació Secundària Riu Túria i La Senda i els col·legis concertats Sagrado Corazón, San Enrique i Purísima Concepción, on els estaran esperant els i les educadores, amb els qui podran realitzar un esmorzar saludable per a començar el dia amb l'energia necessària.

En aquest espai es pretén que l'alumnat que acudisca també tinga un lloc on aprendre com millorar en la seua organització i planificació escolar, conéixer tècniques d'estudi i generar sinergies de suport entre companys. En definitiva, que entren a classe amb preparació i motivació per aprendre.

Tots els centres educatius del municipi han rebut aquest projecte "de manera molt positiva, igual que les famílies, que veuen com poden conciliar millor la seua vida familiar i laboral, ja que ara podran eixir de la seua casa prompte per a arribar als seus llocs de treball amb la tranquil·litat que els seus fills i filles estan ja en el col·legi o institut".

El termini de preinscripció s'inicia l'1 de febrer i noméscal accedir a través d'aquest link