Imelsa.- Anticorrupció recorre en queixa al TS l'arxiu del 'pitufeo' del PP a València

Segons han confirmat a Europa Press fonts coneixedores del procediment, el ministeri públic, després d'estudiar el cas, ha acordat presentar un recurs de queixa davant el Suprem contra l'arxiu provisional decretat per la secció quarta de l'Audiència Provincial de València.

L'objectiu d'aquest recurs, avançat per la cadena SER, és aconseguir que es reòbriga aquest procediment -revocar la decisió dels magistrats valencians i permetre presentar recurs de cassació- que ha estat investigant-se durant més de sis anys i que únicament segueix actiu per a alguns dels processaments com l'exvicealcalde de València Alfonso Grau, qui també va ser mà dreta de l'exalcaldessa Rita Barberá.

També segueixen processats l'ex-secretària general del grup, Mari Carmen García Fuster, per fets relacionats amb els comicis de 2011; i l'expresident de la Fundació Valenciana Innovación Urbana y Economía del Conocimiento (FIVEC) i delegat de CEyD (Centre d'estratègies i Desenvolupament, Juan Eduardo Santón (per malversació).

El Jutjat d'Instrucció número 18 de València va acordar el passat mes d'octubre el processament per a mig centenar d'exregidors i assessors 'populars' del consistori pel presumpte blanqueig de capitals de 50.000 euros en el grup municipal.

Enfront d'aquesta resolució, els processaments van recórrer i l'Audiència li va donar la raó a la majoria d'ells i els va arxivar el procediment -de manera provisional- en considerar que no s'havia comès cap delicte.

La Fiscalia va presentar aleshores un anunci de recurs davant el Tribunal Suprem enfront d'aquesta resolució de l'Audiència en considerar que es tractava d'un sobreseïment ferm i no provisional -tal com s'indicava en la resolució del tribunal- i, per tant, poder recórrer.

No obstant açò, l'Audiència va rebutjar tramitar l'anunci del recurs davant l'Alt Tribunal, la qual cosa va deixar la porta oberta al ministeri públic per a presentar una queixa que ara s'ha acordat i que haurà d'estudiar el Suprem.

La causa va rebre el seu nom d'una suposada operativa de blanqueig atribuïda en els comicis de 2015 a 49 exedils i assessors de l'etapa de Barberá al capdavant del consistori (més el PP).