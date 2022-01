La Filmoteca de València projecta les cintes candidates a millor pel·lícula i direcció novella dels Premis Goya

L'activitat està organitzada per la Filmoteca de València i l'Acadèmia de Cinema d'Espanya, en col·laboració amb Visit València, de l'Ajuntament de València, i la Diputació de València, detalla l'Institut Valencià de Cultura en un comunicat.

El cicle és d'entrada gratuïta, tot i que serà necessari passar prèviament per taquilla per a arreplegar l'entrada. Es podrà veure de l'1 al 10 de febrer com a preludi de la gala de la 36 edició dels Premis Goya, que se celebra el dissabte 12 de febrer en el Palau de les Arts de València.

Els llargmetratges candidats al Goya a la millor pel·lícula comptaran amb una presentació al públic en la sala Berlanga de la Filmoteca a càrrec d'un membre de l'equip de la cinta nominada.

El cicle s'inicia el dimarts 1 de febrer, a les 20.15 hores, amb la projecció de 'Chavalas' (2021) de Carol Rodríguez Colás, nominada al Premi Goya a la millor direcció novella i a la millor actriu revelació (Ángela Cervantes).

El dimecres 2 de febrer, a les 20.15 hores, la Filmoteca projecta 'El buen patrón' (2021) de Fernando León d'Aranoa, nominada al Goya a la millor pel·lícula. L'últim llargmetratge del director madrileny, que també està nominat en les categories de millor direcció i millor guió original, serà presentat el públic de la Filmoteca per l'actriu Almudena Amor, nominada al Goya a la millor actriu revelació. 'El buen patrón' compta amb un total de vint nominacions, entre elles al millor actor (Javier Bardem).

El dijous 3 de febrer, a les 20 hores, la Filmoteca projecta 'Libertad' (2021), de Clara Roquet, nominada al Goya a la millor pel·lícula i la millor direcció novella. La pel·lícula serà presentada al públic de la sala Berlanga per la seua directora, que també està nominada al Goya al millor guió original. 'Libertad' també és candidata al Goya a la millor actriu de repartiment (Nora Navas), la millor actriu revelació (Nicolle García) i la millor direcció de fotografia (Gris Jordana).

El divendres 4 de febrer, a les 20 hores, la Filmoteca projecta 'Maixabel' (2021) d'Icíar Bollaín, nominada a millor pel·lícula, millor direcció i millor guió original, entre altres nominacions. La pel·lícula serà presentada al públic per Urko Olazabal, nominat al Goya al millor actor de repartiment. 'Maixabel' està nominada en catorze categories, entre elles, millor actor (Luis Tosar) i millor actriu revelació (María Cerezuela).

El dissabte 5 de febrer, a les 20 hores, la Filmoteca projecta 'La vida era eso' (2021) de David Martín dels Santos, nominada al Goya a la millor direcció novella i la millor actriu protagonista (Petra Martínez).

El dimarts 8 de febrer, a les 20 hores, la Filmoteca projecta 'Madres paralelas' (2021), de Pedro Almodóvar, nominada al Goya a la millor pel·lícula, la millor direcció, la millor actriu protagonista (Penélope Cruz) i la millor actriu de repartiment amb dos intèrprets: Aitana Sánchez Gijón i la il·licitana Milena Smit. En total, 'Madres paralelas' està nominada en huit categories. La pel·lícula serà presentada al públic pel productor Agustín Almodóvar.

El dimecres 9 de febrer, a les 20 hores, la Filmoteca projecta 'Mediterráneo' (2021) de Marcel Barrena, nominada al Goya a la millor pel·lícula, el millor actor protagonista (Eduard Fernández) i la millor música original (el valencià Arnau Bataller), a més d'altres quatre nominacions més. La pel·lícula serà presentada al públic pel productor Tono Folguera.

El cicle culmina el dijous 10 de febrer, a les 20.15 hores, amb la projecció de 'Josefina' (2021) del director alacantí Javier Marco, nominada a la millor direcció novella, la millor actriu protagonista (Emma Suárez) i el millor muntatge (Miguel Doblado).