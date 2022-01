La Generalitat defèn que les seues al·legacions al finançament "són bones per a tots" i demana un tracte just a Montero

"Volem un sistema de finançament que ens tracte amb justícia i acabe amb la discriminació que patim des de fa dècades", ha reiterat en la seua compareixença setmanal després del ple del Consell. El govern valencià ha analitzat aquest divendres les conclusions del comité d'experts sobre el càlcul de la població ajustada, a uns dies del límit del 31 de gener perquè els governs autonòmics presentaren les seues al·legacions.

Oltra ha insistit que la població ajustada ha de ser el criteri fonamental "i no els quilòmetres quadrats", en relació al model basat en la concentració de població pel qual advoquen altres comunitats com Castella i Lleó.

Per tant, ha assegurat que les al·legacions valencianes "posen a les persones en el centre del finançament" i són positives per al conjunt d'Espanya.

Perquè la reforma siga realitat, Oltra (Compromís) ha demanat a la ministra que el nou sistema siga constitucional. També ha instat els partits polítics, "sobretot als valencians", que tinguen "coherència" entre el que defenen a la Comunitat i el que voten en el Congrés.

El Ministeri va presentar al desembre les CCAA el document sobre el criteri de repartiment del nou model sobre la base de la població ajustada. Seguidament, la Conselleria d'Hisenda va traslladar l''esquelet' a la comissió mixta Consell-Corts per a preparar un informe de "consens, unitat i rigor".

Aquest dimecres, els experts van presentar les seues conclusions tant a la comissió mixta com a la Plataforma per un Finançament Just, després del que es va acordar que s'elevaria al Govern per a avançar en la reforma.

En concret, els tècnics que assessoren al govern valencià van determinar que l'esborrany d'Hisenda no és suficient per a solucionar l'infrafinançament valencià, per la qual cosa aposten per que el nou model es base en el criteri de població ajustada sense disfuncions i aborde tant el deute històric acumulat en els últims anys com la cogovernança fiscal entre administracions.

Proposen eliminar els fons del sistema de finançament que provoquen "el major allunyament de la mitjana de la Comunitat" i que tots els recursos es distribuïsquen sobre la base de la població ajustada. També insistixen a demanar un fons d'anivellament transitori en 2022 fins que arribe la "inajornable" reforma, un mecanisme transparent per a compensar el deute històric a les CCAA infrafinançades i que el Govern garantisca la suficiència financera per a mantindre l'Estat del Benestar.