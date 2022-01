Segueix ingressat un ferit de l'incendi de la residència de Montcada, en planta i estable

Així ho ha confirmat la vicepresidenta i consellera de Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, en la seua compareixença setmanal com a portaveu de govern, després de lamentar la novena defunció pel succés que es va confirmar aquest dijous.

Oltra ha remarcat que encara s'està investigant l'incendi, tant el seu origen com la seua propagació, per la qual cosa no ha volgut contestar a la pregunta de si es podria haver evitat fins a disposar de l'informe de la Policia científica.

Dit açò, ha posat l'accent que en la residència de Montcada "estava implementat tot el que havia d'estar", ja que ha assegurat que va ser inspeccionada uns sis mesos abans del sinistre i que el pla d'autoprotecció va ser renovat.

"Ho tenia tot en ordre", ha recalcat, encara que ha reconegut que alguna mesura de senyalística s'havia de millorar i el seu departament la va implantar "de seguida". Ha insistit així en què "tot" el corresponent a Conselleria estava correcte, per la qual cosa ha advertit que fins a l'informe policial seria "especular" i anar més enllà.

En total, l'incendi ha provocat nou víctimes mortals. Cinc dels residents van morir en el mateix lloc i quatre en centres hospitalaris: un el dimecres, hores després del sinistre, i un altre diumenge passat, mentre aquest dimarts es va produir l'octau decés i aquest dijous el nové.

En el moment de l'incendi hi havia en la residència 81 usuaris. L'ala i l'habitació on es va declarar el foc estava ocupada per persones depenents, la qual cosa va dificultar les tasques d'evacuació d'aquesta part de l'edifici. Els usuaris van haver de ser rescatats un a un pels diferents servicis d'emergències, que van realitzar una cadena humana fins a posar fora de perill als ancians.