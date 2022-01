El CIPF i Janssen ofereixen cinc beques predoctorals d'excel·lència per un màxim de tres anys

Les dos entitats volen atraure talent, estudiants apassionats per la investigació biomèdica, alguna cosa clau per a futurs descobriments que puguen conduir a noves teràpies o medicaments per al tractament o la prevenció de malalties en moltes àrees terapèutiques metabòliques, cardiovasculars, immunològiques, infeccioses...

Un comité científic extern avaluarà les propostes que es presenten fins al pròxim 11 de febrer, avança l'organització científica en un comunicat.

En 2021, el CIPF va tindre més de 30 predoctorales finançats per entitats públiques com el Ministeri de Ciència, la Generalitat i l'Institut de Salut Carlos III o privades com AECC, Fundació la Caixa i La Marató Tv3.

Els objectius d'aquest programa són captar talent brillant i recolzar projectes d'investigació que fomenten les sinergies entre els grups d'investigació com un valor afegit als projectes. En el marc del programa es contracten investigadors predoctorales durant un any, prorrogables anualment fins a un màxim de tres, per a la realització d'una tesi doctoral.

Es tracta d'una oportunitat perquè els estudiants reben una formació d'alta qualitat en un àmbit multidisciplinari, ja que poden realitzar la seua tesi entre dos grups d'investigació. Per a la concessió de les ajudes es publica una convocatòria interna anual, en la qual les propostes s'han de presentar per caps de grup del CIPF de diversos programes que dirigiran la tesi doctoral.

En general, aquesta convocatòria permet impulsar les línies d'investigació, la col·laboració institucional i assegurar que els predoctorals s'integren en el desenvolupament d'una investigació col·laborativa i competitiva.