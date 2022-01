Cvirus.- Mazón adverteix que "la pandèmia ha destapat la falta d'atenció, control i places" en les residències

En aquesta trobada, Mazón ha analitzat la situació actual del sector i les conseqüències de la crisi de la COVID-19 i ha constatat que "la situació és pitjor del que pensava, és molt preocupant", informa el partit.

També ha assegurat que el Consell deu "prop de tres milions d'euros a les residències de majors per la pandèmia". Segons ha explicat, des de desembre de 2020 se'ls deu aquests diners que procedeix de les despeses ocasionades per la pandèmia i "tretze mesos després, encara no han rebut, amb els perjuís que això provoca".

Davant aquesta situació, Mazón ha urgit la vicepresidenta i consellera de Polítiques Inclusives, Mónica Oltra (Compromís) que "escolte al sector", licite els nous concursos i augmente el nombre de places residencials.

"Faria bé a traslladar la disposició del Ministeri sobre la contractació de treballadors en residències per a reforçar les plantilles, evitar la fugida d'infermers o equiparar les retribucions del personal sanitari -ha defès-. Més col·laboració, més acció i menys sanció. Es necessiten ajudes, solucions, suport, solvència, credibilitat, transparència i diàleg".

En general, el també president de la Diputació d'Alacant ha demanat a la Generalitat que "atenga d'una vegada les reivindicacions de les residències", advertint que "aquest deute se suma als impagaments continus a altres col·lectius vulnerables com el de les entitats que treballen amb persones amb discapacitat i que han hagut de recórrer a crèdits per a poder funcionar o el dels més desfavorits amb la renda d'inclusió".