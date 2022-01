El PPCV inicia reunions per a crear una "taula de promoció i defensa de la identitat valenciana"

L'objectiu és posar en comú "iniciatives en positiu que impulsen els senys, autonomia i idiosincràsia valencianes, en si i respecte a les d'altres territoris, contrarestant a més els intents d'extensió del catalanisme a la Comunitat a través d'entitats i plataformes alineades amb el procés independentista, finançades pel tripartit de Puig/PSPV, Compromís i Unides Podem amb recursos dels valencians", critica en un comunicat la sotssecretaria de Territori, Comunitat i Cultura del PPCV, Mª José Ferrer San Segundo.

En la reunió amb el president de Lo Rat Penat, Enric Esteve; el seu vicepresident, José Vicente Navarro Raga, i el president dels Jocs Florals, Vicent Navarro, han estat presents Ferrer San Segundo, Salomé Pradas com a portaveu adjunta del Grup Popular en el Senat, Luis Martínez com a portaveu de Cultura del PP en Les Corts i el secretari orgànic de l'àrea, Carles Vilaverde.

"Estem treballant i escoltant per a preparar un sòlid i eficaç programa de govern en suport a la cultura valenciana, impuls dels nostres senyals d'identitat i respecte a la nostra autonomia, a fi d'engegar-ho quan Carlos Mazón siga president de la Generalitat. Perquè quan s'han complit sis anys de la compulsiva derogació de la llei de senyals per part del tripartit, veiem com la identitat valenciana està amenaçada i Puig, lluny de defendre a la Comunitat, encoratja amb la seua passivitat i silencie còmplice les creixents ingerències en la nostra autonomia", assevera la 'popular'.

És més, adverteix que no callaran "davant l'evident acceleració de l'ofensiva que busca l''hegemonia social' procatalanista a la Comunitat, com acaba de confessar el conseller Vicent Marzà; una escalada que s'apropia de referents, emblemes, festes o institucions valencianes i persegueix objectius inconstitucionals".

El PPCV vol que els treballs de la taula deriven, entre altres comeses, en la redacció d'una futura llei de promoció i defensa de la identitat, senyals i autonomia valenciana, per al que pretén comptar amb "entitats rellevants, algunes centenàries, que tenen tant què dir i a les quals s'ha d'escoltar".