AMP.-Cvirus.- La Generalitat demana prorrogar el passaport Covid fins al 28 de febrer: "La pandèmia està ben present"

Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig, en una compareixença davant els mitjans de comunicació després de la reunió de la Taula Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació davant la Covid-19.

La comissió ha aprovat, segons ha traslladat Puig, mantindre la resolució vigent amb les mesures generals aprovades per a lluitar contra el coronavirus i, a més, sol·licitar al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que el passaport es prorrogue fins al 28 de febrer.

Sobre aquest últim punt, el president ha subratllat que el passaport ha sigut "útil" perquè, entre altres motius, ha aconseguit que 132.000 persones que havien decidit no vacunar-se, finalment es vacunaren.

A més, el certificat ha servit per a mantindre l'atenció respecte a la pandèmia, perquè el conjunt de la ciutadania tinga la percepció de la realitat, que la pandèmia està "ben present" i que els contagis han augmentat, ha subratllat. "I hem assegurat espais i donat una garantia en el manteniment dels sectors més afectats per la crisi", ha postil·lat.

Puig s'ha mostrat "esperançat" que el TSJCV, "com sempre", atenga la petició del Govern valencià. "En qualsevol cas, estem al que dispose el tribunal", ha afirmat.

Preguntat per si durant la comissió, els seus socis de Govern havien plantejat dubtes en relació amb el certificat, Puig ha dit que no: "Hi ha hagut absoluta cohesió i unanimitat. No he vist una posició alternativa", ha assenyalat.

Sobre el passaport, ha insistit que "no és en si mateix una solució definitiva". "Actualment no hi ha per a combatre la pandèmia un receptari o una possibilitat de tindre un conjunt de mesures que ens donen una seguretat absoluta, però el passaport és un instrument més", ha afegit.

En aquesta línia, interpel·lat per què situació hauria de donar-se para, a partir del 28 de febrer, relaxar les mesures enfront de la Covid, ha dit: "La nostra posició durant tot aquest període de la pandèmia ha sigut la prudència, la corresponsabilitat i la vacunació massiva. Aquest és el full de ruta que anem a mantindre. La prevenció és un element fonamental i el certificat ajuda", ha subratllat.

I ha agregat: "Estem amb una multiplicació dels contagis i amb una disminució exponencial respecte al que era fa un any. Sense desarmar-nos des de la perspectiva del que significa la prevenció, anem a continuar avançant de manera assenyada i amb el conjunt de la ciutadania i de les empreses per a superar la pandèmia".

LEVITAT I VACUNES

Puig, durant la seua intervenció, ha destacat que la Comunitat es troba en una nova fase de la pandèmia, amb un augment substancial de contagis però, al mateix temps, amb una incidència més lleu en el que representa la contundència de la malaltia: les hospitalitzacions són 2,5 vegades inferiors a les de fa un any i les UCIs estan tres vegades menys ocupades. "Açò és gràcies a dos factors: la corresponsabilitat de la ciutadania i al gran actiu de la vacuna", ha subratllat.

Actualment un milió de valencians ha superat la malaltia, ha dit Puig, que ha repetit que la vacuna "serveix per a protegir, alliberar i anar transitant cap a la normalitat".

La Comunitat ja ha superat 2,1 milions de terceres dosis i totes les franges a partir dels 50 anys, és a dir, els més vulnerables, estan immunitzades. A més, la vacunació infantil és huit punts superior a la mitjana espanyola, ha indicat el president.

Ara s'ampliarÀ aquest esforç i el dilluns entraran en funcionament dos grans espais de vacunació que se sumaran als de Castelló, Gandia, Paterna i Mislata: un d'ells en CACSA, a València, i un altre a l'hospital de campanya d'Alacant.

QUARANTENES

D'altra banda, Puig, preguntat per si és partidari de rebaixar les quarantenes als contagiats, ha manifestat que tots els dies no es pot estar debatent sobre aquestes qüestions: "Ahir, el Consell Interterritorial va decidir mantindre la situació. Estem enmig d'una pandèmia i cal veure com evoluciona. En la mesura que evolucione positivament, canviaran les mesures, però ara no cal introduir més debats".

Finalment, interpel·lat pel percentatge de persones mortes per Covid que no s'hi havia vacunat, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha indicat que no disposen d'eixa dada però ha puntualitzat que a partir dels 30 anys el risc de defunció en no vacunats és, almenys, sis vegades major que entre vacunats.