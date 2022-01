CNT, Intersindical, CGT i COS convoquen una protesta a València contra la "contrareforma laboral que no deroga res"

Consideren que "la nova contrareforma laboral no deroga res" i, per açò, eixiran a protestar a la plaça dels Pinazo a les 18.30 hores d'aquest divendres, segons han informat en un comunicat conjunt.

Els sindicats han criticat que, si s'analitza el procés de reforma dut a terme, es pot "veure fàcilment quines són les intencions i formes reals de la gestió dels conflictes de classe per part del govern actual".

Al seu juí, la "nova contrareforma laboral no deroga les anteriors reformes laborals, ni suposa cap esmena al desplegament de tanquetes i uniformats per a aplacar les lluites laborals i socials", han asseverat.

"Aquesta nova contrareforma laboral no deroga res. Malgrat les promeses electorals que van portar a l'actual govern al poder, és evident que l'acord aprovat no ha portat cap derogació, ni total ni parcial, de la reforma laboral de 2012, ni tan sol dels seus aspectes més lesius", han lamentat.

Els sindicats han criticat igualment que "tampoc toca gens ni mica la reforma laboral del 2010 del govern Zapatero, que va establir les bases de la gran ofensiva desreguladora implementada i promoguda el 2012 pel PP".

Per açò, consideren que "no és estrany" que la patronal estiga "contenta" amb l'acord, com tampoc UGT i CCOO. "L'ambigu tripijoc aconseguit permetrà en les classes dirigents complir aparentment amb l'exigència de la Comissió Europea d'atacar la dualitat contractual en el mercat de treball. Ho faran de forma formal, ja que en cap cas aquesta reforma limita el cada vegada major poder de control de la patronal sobre el conjunt de les condicions de treball i les relacions laborals, en el dia a dia de les empreses", han assenyalat.

A més, han afirmat que la reforma "busca un èxit estadístic artificial a l'hora de comptabilitzar la taxa de temporalitat, sustentant-se en el fet que els contractes fixos-discontinus (malgrat la seua essència fonamentalment precària) no seran considerats com a temporals en les estadístiques".

De la mateixa manera, han assenyalat que "també proclama com a èxits coses que ja estaven reconeixent els tribunals, perquè fins a la mateixa patronal de diversos sectors havia vist com una molèstia innecessària la regulació en aquests aspectes de la reforma de 2012, com la tornada a la ultra activitat dels convenis".

"El frau en la contractació no es cura amb sancions més altes (encara que a tots ens parega bé que s'imposen), perquè els i les treballadores en aquestes situacions (subcontractació, precarietat, falta de representació sindical efectiva) no podran denunciar gran cosa si poden ser acomiadades en qualsevol moment".

En definitiva, opinen que "l'única reforma laboral possible contra la precarietat passaria pel que constitueix una heretgia manifesta per a tots els firmants d'aquest acord: el reforç efectiu dels treballadors en el lloc de treball, individualment i en els seus processos d'organització autònoma col·lectiva".

"Açò implica acabar amb els acomiadaments improcedents (si és il·legal, no hi ha acomiadament), acabar amb les cadenes de subcontractació (si està en la teua cadena de valor, són els teus treballadors), multiplicar la possibilitat d'actuació de les assemblees de treballadors en els centres de treball (si t'afecta, decideixes)" i "fixar de nou els límits a les decisions empresarials sobre horaris, torns i teletreball".