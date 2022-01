Mazón afirma que és "urgent" culminar la CV-50 i que serà la seua "prioritat" si el PP arriba a la Generalitat

En aquests termes s'ha manifestat Carlos Mazón després de participar amb alcaldes i portaveus del PP en un acte reivindicatiu que ha tingut lloc aquest dimecres i al que també s'han unit representants empresarials i societat civil de la comarca del Camp del Túria.

El líder dels 'populars' valencians ha instat el president de la Generalitat, Ximo Puig, a concloure la CV-50, "una infraestructura que genera productivitat i riquesa al nostre territori i un pol d'atracció de consolidació en inversions".

Així mateix, ha lamentat "la poca implicació de Puig en aquest projecte, ja que s'ha negat sistemàticament a aprovar les esmenes que s'han presentat des del Grup Popular tant en Les Corts com en el Congrés i Senat per a activar aquesta infraestructura".

"No podem seguir permetent l'abandó inversor d'aquest Consell en matèria d'infraestructures que són essencials per a la vertebració del territori i per a consolidar la competitivitat de les nostres comarques", ha assenyalat Mazón.

"Ens veiem obligats -ha continuat- a fer una telefonada desesperada perquè la no finalització de la CV-50 està arribant a un punt que ofega als municipis. Hi ha més de 300.000 persones afectades. En aquests moments hi ha un col·lapse en la comarca del Camp del Turia, especialment municipis de Villamarxant i Pedralba, però que també afecta a l'Hoya de Buñol. És una infraestructura fonamental per a l'economia de la comarca que pateix un col·lapse en els seus nuclis urbans i en els polígons industrials. Es necessita aquesta circumval·lació per a evacuar el trànsit pesat d'interiors dels municipis i evitar el col·lapse de l'entorn de València".

El president del PPCV ha explicat que "es tracta de 23 quilòmetres per a no seguir congestionant el by-pass, perjudicant l'eixida de València i el seu entorn metropolità. Aquesta situació d'ofec total no pot sostindre's".

Carlos Mazón ha apuntat que "aquesta concentració és una crida desesperada per a concloure la CV-50 en aquest tram de manera urgent" i ha postil·lat: "No valen més excuses. Estan negant el creixement, la descongestió, però també la seguretat i la sostenibilitat".

Per la seua banda, el president del PP de la província de València, Vicent Mompó ha assenyalat que "la finalització de la CV-50 és una necessitat fonamental per al Camp de Túria".

ESMENA EN LES CORTS

Sobre aquest tema, ha recordat que el grup popular en els Corts Valencianes va presentar una esmena per a incloure aquesta obra en els pressupostos de 2022, "però PSOE, Compromís i Podem van votar en contra".

"Estem parlant d'una inversió de 170 milions d'euros que permetria vertebrar el sud de la comarca i evitaria embossos, contaminació, soroll i molèsties en municipis com Vilamarxant, Pedralba o Benaguasil. Parlem de connectar aquests pobles amb la CV-35, l'A3 i l'A7 d'una forma ràpida i directa, no obstant açò, el Botànic ha demostrat que aquest projecte no és una prioritat per a ells. Preferixen utilitzar els diners dels valencians a subvencionar a entitats catalanistes, abans que acabar aquest tram de 23 quilòmetres", ha conclòs.