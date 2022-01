La Sala Off inicia l'any amb dues obres sobre el sistema de protecció de menors i la creació

D'una banda, la sala acull 'OK Boomer! Aquest sistema no em protegeix', d'Aurora Diago, un espectacle de dansa teatre que tracta un tema bastant espinós i desesperançat: el sistema de protecció del menor. Amb tocs d'humor, ironia i abstracció, tracta de cridar la corresponsabilitat, a l'acció i no només a la queixa i passivitat.

A través de quatre intèrprets d'entre els 21 i 71 anys, acompanyats d'una escenografia senzilla i una gran projecció, visibilitzen transversalment com es relacionen les dos generacions, tant Boomers com a Generació Z, segons ha explicat la Sala Off en un comunicat.

Es tracta de dos col·lectius habitualment contraposats amb els quals Diago intenta fer riure i commoure's a l'espectador amb les diferents facetes de cadascun, els seus punts de trobada i desacord i la seua relació amb la tecnologia.

D'altra banda, a partir del 19 de febrer desembarcarà 'DJ', de Teatre Corrent. Es tracta d'una obra en valencià basada en el text 'Play' del dramaturg local Paco Romeu i dirigida per Eva Zapico.

'DJ' parla de la necessitat de crear com a mètode de redempció a partir de l'experiència dels seus dos protagonistes, Diana (Inma Ruiz) i Noel (Pep Laza): sovint, l'artista s'aferra a la creació com una taula de salvació, usant la seua obra com una plantilla que l'insereix en el món com a individu.

El plantejament de 'DJ' se situa un pas més enllà: pot un creador aplicar la tècnica pròpia del seu ofici al seu entorn vital? És possible modificar la realitat individual des de l'art? Diana i Noel desemboliquen les causes de la seua confusa relació al llarg d'una odissea iniciàtica que es desenvolupa a colp de loop, sadisme i tendresa en un sòrdid abisme familiar.