La jutgessa denega presó preventiva per al Tuvi per l'assassinat a Xàtiva (València) d'una dona embarassada

La jutgessa ha denegat aquesta mesura en entendre que no existeix risc de fugida, ni de destrucció de proves ni perill que atempte contra els béns de la víctima, ja que l'investigat es troba ja a la presó preventiva per ordre d'un jutjat d'Alzira, que li investiga per l'homicidi de la jove Wafaa Sebbah.

'El Tuvi' ha comparegut aquest dimarts davant el jutjat per la mort de la dona embarassada. L'acusació particular, que representa a la família de la víctima, i la defensa d'un segon investigat -el marit de la morta, qui es troba en situació de llibertat provisional per aquests fets- han sol·licitat l'ingrés a la presó provisional del compareixent, mentre que el seu advocat defensor i la Fiscalia no han interessat l'adopció d'eixa mesura cautelar, informa el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La jutgessa ha denegat la presó preventiva per aquesta causa però, no obstant açò, ha sol·licitat al Centre Penitenciari de Picassent que li informe en el cas que vaja a quedar en llibertat per qualsevol circumstància a l'efecte de poder revisar la seua situació personal i convocar si escau una nova compareixença de presó

L'investigat es troba a la presó per l'homicidi de Wafaa, desapareguda a Carcaixent al novembre de 2019 i el cadàver del qual va ser localitzat a l'interior del pou d'una finca rural de la localitat.