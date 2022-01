Els col·legis de Treball Social de la Comunitat exigeixen que no es "polititze" l'atenció a menors

Aquest comunicat per part dels tres col·legis provincials sorgeix arran de les declaracions que el líder del PP, Pablo Casado, va realitzar fa una setmana sobre uns casos d'abusos a xiquetes tutelades a Madrid, Balears i la Comunitat Valenciana fent una comparativa entre comunitats autònomes.

Al seu juí, aquestes paraules impliquen "acusacions generalitzades" contra els cuidadors dels centres de protecció per a menors d'edat, la qual cosa "escampa entre la societat un dubte sobre la integritat, la dedicació i la vocació" de totes les persones que s'ocupen professionalment de l'atenció a la infància i l'adolescència.

"Les persones menors d'edat que són usuàries dels centres de protecció viuen situacions molt complexes en termes familiars, afectius, econòmics... Per tant, necessiten un acompanyament altament compromès i rigorós", subratllen.

Els treballadors socials, igual que companys d'altres professions com a educació social i psicologia, defenen així que s'esforcen "molt" per a oferir aquest servici amb els recursos que tenen el seu abast.

En conseqüència, exigeixen una acció de govern i una oposició política que estiga "a l'altura d'aquesta realitat social", que defenga les lleis de protecció de xiquets i adolescents i que respecte els professionals implicats en la seua correcta implementació.

"Totes treballem molt d'acord amb el nostre codi ètic i deontològic, de manera que l'interés superior de les persones menors d'edat està sempre per davant", garanteixen.

I "per descomptat", els tres col·legis oficials de Treball Social condemnen "qualsevol acte de violència cap a xiquets, xiquetes i adolescents, com també una instrumentalització injustificada". "Ens agradaria una política centrada i unida en açò mateix -reivindiquen-. Parlem de la defensa dels drets humans, que hauria d'estar per damunt de qualsevol altra qüestió".