Llum verda al calendari de Les Corts amb crítiques de l'oposició per la falta de plens i control a Puig

La proposta dels grups del govern valencià (PSPV-Compromís-Unides Podem) ha tirat avant sense modificacions, per la qual cosa tant PP com Cs i Vox s'han queixat que hi haja mesos en els quals només hi haja dos plens o que el calendari finalitze al juliol i no a l'agost.

En concret, el calendari estableix dos plens ordinaris al febrer (dies 9 i 10 i 23 i 24), altres dos al març (9 i 10 i 30 i 31) i dos més a l'abril (6 i 7 i 20 i 21), mentre per a maig es preveuen tres sessions plenàries (4 i 5, 18 i 19 i 25 i 26), per a juny dos (8 i 9 i 29 i 30) i per a juliol els dies 6 i 7.

La previsió és que l'últim ple siga aquest de juliol, encara que la junta de síndics ordenarà la convocatòria de les comissions parlamentàries, especials d'estudi i d'investigació durant la resta de dies.

Des de l'oposició, la portaveu adjunta del PP, Elena Bastidas, ha criticat la "falta de control" al govern amb la situació actual a nivell sanitari i econòmic. Ha agraït a Vox que haja donat suport a la seua proposta d'augmentar els plens, mentre ha assegurat que no entén que Cs s'haja abstingut.

Com a síndica de Ciutadans, Ruth Merino ha assegurat que es podria haver programat més plens en mesos com a juny, encara que ha reconegut que al març o abril s'han de limitar per Falles i Pasqua. "Una vegada més, el Botànic ha passat el corró i el calendari serà el que exclusivament han decidit", ha denunciat.

De Vox, Ana Vega ha coincidit a rebutjar el calendari i ha acusat els grups del Botànic de "voler anar-se'n abans de vacances". També ha insistit en la seua petició de compareixença de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat, Mónica Una altra, per l'incendi mortal en la residència de Montcada (València), igual que la del conseller d'Educació, Vicent Marzà, pels "errors" en la vacunació escolar.

Entre el Botànic, Carmen Martínez (PSPV) ha puntualitzat que durant l'anterior govern del PP va haver-hi anys en els quals el calendari parlamentari va acabar abans de juliol i ara "posen el crit en el cel", mentre ha posat l'accent que "res impedeix" ampliar el període de sessions si es considera necessari.

Aitana Mas (Compromís) ha defès que les comissions en marxa requereixen de setmanes de treball perquè els terminis estan "molt taxats" abans que acabe la legislatura, a més de recordar que l'any passat va haver-hi Diputació Permanent després de l'últim ple de mitjan juliol i que enguany es convocaran "les que facen falta".

També Pilar Lima (Unides Podem) ha recordat a l'oposició que "el treball parlamentari no es limita als plens" i ha acusat el PP d'utilitzar aquestes sessions per a "visibilitzar" a la seua portaveu, Mª José Catalá.

UP DEFÈN L'ACORD DE LA TAXA TURÍSTICA

D'altra banda, preguntada per la situació de l'acord que van consensuar els socis del Botànic per a implantar la taxa turística a la Comunitat de manera consensuada amb el sector, després que Puig diguera la setmana passada que no és una qüestió prioritària, Lima ha remarcat que és un acord firmat i UP vol "que es complisca la paraula".

Ha garantit que escoltaran a tot el sector, tant a la patronal com als treballadors, i que estan "treballant" en açò, ja que és un projecte que està calendaritzat -l'acord estableix que la proposta s'ha de presentar abans de març- i va "cap endavant". "La política es basa a complir els terminis; si no, demanarem disculpes perquè alguna cosa o algú haurà fallat", ha asseverat.