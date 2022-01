Les donacions de sang tornen a nivells previs a la pandèmia a la Comunitat Valenciana

En aquest sentit, la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha destacat que "la Comunitat Valenciana és referent en generositat".

"Estem molt sensibilitzats amb la necessitat de sang en els hospitals. Som plenament conscients que qualsevol persona, en algun moment de la seua vida, pot precisar una transfusió i que, un gest tan senzill com a altruista permet salvar vides i millorar l'estat de salut de moltes persones malaltes", ha reafirmat la responsable de política sanitària del Consell.

Per la seua banda, la directora del Centre de Transfusió, Cristina Arbona, també ha agraït la sensibilitat de la ciutadania: "Els hospitals van reprendre la seua activitat i fins i tot van accelerar el ritme l'any passat, i malgrat trobar-nos encara en pandèmia i suportant diferents onades, havíem de tindre sang per a atendre les necessitats dels pacients. Gràcies una vegada més, sobretot als donants habituals, ha sigut possible cobrir eixa demanda".

La distribució per províncies de les donacions de sang durant 2021 va ser la següent: 92.687 unitats a València, 18.690 a Castelló i 60.152 a Alacant. Aquestes donacions van ser possibles gràcies a la generositat de 111.740 persones, que en molts casos van acudir a donar més d'una vegada, de fet, en 2021 l'índex de repetició va ser del 1.53%.

D'un altre costat, el CTCV va realitzar durant l'any passat un total de 4.644 eixides amb els equips mòbils (2.395 a València, 1.775 a Alacant i 474 a Castelló). En la majoria dels casos es van poder recuperar els punts de donació en els centres sanitaris, excepte en pics puntuals de la pandèmia i moments de vacunació.

Respecte a la captació de donants, els punts principals de trobada (universitats, centres de formació professional, instituts, col·legis, grans esdeveniments o programes educatius) no van poder mantindre's de forma contínua l'any passat, la qual cosa va afectar a la xifra de primers donants. Així, en 2021, va haver-hi 13.575 donants nous: 7.438 a València, 4.579 a Alacant i 1.558 a Castelló.

Quant al gènere, en 2021, van donar un 55,68% d'homes i un 44,32% de dones. Els percentatges s'igualen més si es té en compte que les dones només poden donar tres vegades a l'any i els homes, quatre.

Per franges d'edat; el 26,2% dels donants tenia entre 18 i 35 anys; el tram de 36 a 45 anys va concentrar un 23,4% dels donants, i els de edats compreses entre 46 i 65 anys van representar el 50,4%.

BANC DE LLET

El banc de llet de la Comunitat Valenciana va distribuir durant l'any 2021 un total de 889,91 litres de llet pasteuritzada a les plantes de nounats de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Hospital Clínic, Hospital General d'Alacant, Hospital d'Elx, Hospital General de Castelló, Hospital de Sant Joan d'Alacant i Hospital Quirón Salut.

A més, es van registrar 246 mares que van donar per primera vegada (139 a València, 78 a Alacant i 29 a Castelló). En total, la generositat de 308 donants va permetre distribuir llet materna a 456 bebés.

El balanç del banc de teixits de la Comunitat Valenciana, durant 2021, també és positiu ja que s'han beneficiat 1.237 pacients de xips d'espojós, teixit osteotendinós i uns altres.

El banc de còrnies, per la seua banda, va aconseguir 624 còrnies i va distribuir 456 per a trasplantaments a pacients en el seu segon any de vida. El Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana s'encarrega de la recepció, anàlisi, processament, validació i distribució de les còrnies.

Durant 2021, es van inscriure a la Comunitat Valenciana un total d'1.112 nous donants en el registre de medul·la òssia (Redmo per les seues sigles). D'ells, 374 eren d'Alacant, 603 de València i 135 de Castelló. Per gènere, 406 van ser homes i 706 dones.