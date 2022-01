Cvirus.- El PSPV defèn que "el passaport COVID ha salvat vides" mentre Cs i Vox exigeixen la seua retirada

Així ho han exposat representants dels sis grups de les Corts de cara a la decisió que abordarà la pròxima comissió interdepartamental de la Generalitat davant l'evolució de la sisena onada, que no deixa de marcar rècords de contagis. El president, Ximo Puig, ja ha avançat que la interdepartamental es reunirà aquesta setmana i que la intenció és mantindre totes les restriccions "tal com estan".

Del PSPV, la portaveu adjunta, Carmen Martínez, ha defès abans de la junta de síndics que el passaport COVID ha funcionat perquè "sobretot ha permès que persones sense cap intenció de vacunar-se ho hagen fet". Ha garantit que aporta "tranquil·litat" encara que siga complicat de gestionar i ha insistit que les decisions siguen tècniques perquè "una setmana amb la variant ómicron és una eternitat".

Entre la resta del tripartit, la portaveu adjunta de Compromís Aitana Mas ha sostingut que és moment de "reevaluar i veure quines mesures estan funcionant i quines no", en funció del que diguen els experts, per a decidir si "cal mantindre, afegir o llevar alguna restricció puntual". "Òbviament, la situació està bastant descontrolada en els contagis, no en la tensió hospitalària", ha constatat.

També del Botànic, la síndica d'UP, Pilar Lima, s'ha mostrat partidària d'afegir o llevar restriccions segons la situació epidemiològica, remarcant que "sempre" respectaran el que decidisca la interdepartamental. Ha posat l'accent en la necessitat d'enfortir l'Atenció Primària i ha advertit que "ja estem tardant" a aplicar un pla per a abordar la situació actual i enfortir la sanitat pública.

De l'oposició, la portaveu adjunta del PP Elena Bastidas ha afirmat que els costa posicionar-se perquè "no se sap qui són els experts que assessoren al president i en quins informes es basen", per la qual cosa ha enlletgit la falta d'interlocució. També ha criticat que els valencians hauran de pagar la "mala gestió" de Puig i la consellera de Sanitat, Ana Barceló, després de les dos sentències per la falta de material o per la vacunació de sanitaris.

Com a síndica de Ciutadans, Ruth Merino sí ha incidit que "el passaport no evita els contagis" i ha reiterat que "dona una sensació de falsa seguretat que potser ha aconseguit que es multipliquen els contagis", per la qual cosa ha reclamat que deixe de ser obligatori des de febrer. A partir d'ací ha demanat que totes les mesures es basen en el criteri dels experts i no siguen "ocurrències".

I de Vox, la seua portaveu, Ana Vega, ha repetit que el certificat COVID "no ha protegit a ningú" i és "una mesura de control social i polític per a discriminar i criminalitzar als qui lliurement no s'ha vacunat", a més de recordar que altres autonomies ja han plantejat la seua retirada. Per contra, ha instat a enfortir el sistema sanitari per a fer un rastreig efectiu dels casos positius.