L'Om Imprebís inaugura 2022 amb l'estrena a València de dos espectacles

La primera arribarà per primera vegada al Teatre Talia de València el 16 de febrer. Es tracta de la posada en escena de la correspondència entre l'autor Anton Chéjov i l'actriu Olga Knipper, protagonitzada per dos intèrprets premiats com són José Manual Casany i Rebeca Valls.

Precisament en aquesta mateixa sala serà també l'estrena absoluta de 'Descarados', una adaptació del text de Darío Fo i Franca Rame 'Clacson, trombette i pernacchi', que estarà en cartell del 27 d'abril al 5 de juny. Altres espectacles de la companyia com 'Heredarás la lluvia', 'Vidas enterradas' o 'Por los pelos' seguiran girant per tota la península durant l'any.

El director de l'Om Imprebís i dels dos nous muntatges, Santiago Sánchez, destaca, en un comunicat, les diferents cares d'una companyia que ha anat obrint-se des de València al panorama cultural nacional i internacional: "Ara presentem dos grans del teatre universal: Chéjov, un mestre reflectint la passió i l'ànima humana i, d'altra banda, Darío Fo, capaç de fer-nos riure en veure la caricatura de la nostra pròpia societat".

L'Om Imprebís recorre a un clàssic com Chéjov per a portar a escena 'Tu mano en la mía' amb José Manuel Casany i Rebeca Valls, els dos guanyadors del Premi de les Arts Escèniques de la Generalitat Valenciana a la Millor Interpretació.

Les més de 400 cartes que es van creuar l'autor rus i l'actriu Olga Knipper van servir de base per a aquest text de Carol Rocamora, una de les majors expertes en Chéjov. Sota la direcció de Santiago Sánchez i amb música en directe de Víctor Lucas, Casany i Valls reviuen aquesta bella història d'amor, transcorreguda gran part en la distància, en la qual atenem a més al naixement de grans obres com 'Las tres hermanas' o 'El jardín de los cerezos'.

ACOLLIMENT DE CRÍTICA I PÚBLIC

La versió de l'Om Imprebís arriba per primera vegada a València al Teatre Talía, després d'estar quatre setmanes en cartell en el Teatre Fernán Gómez de Madrid amb un gran acolliment per part de la crítica i el públic.

La mateixa sala acollirà el 27 d'abril l'estrena absoluta de 'Descarados'. La nova coproducció de L'Om Imprebís i Olympia Metropolitana, després de l'èxit de 'Por los pelos', és una versió molt espanyola de 'Clacson, trombette i pernacchi', de Darío Fo i Franca Rame.

A partir de la confusió entorn del segrest d'una alta personalitat de la societat espanyola es deslliga la comèdia al mateix temps que es posen al descobert els escàndols de la política, els jutges, les empreses, la policia i els albellons de l'Estat.

Encapçalat per Juan Gea i Lola Moltó, el repartiment de Por los pelos repeteix al complet en aquesta sàtira que homenatja el dramaturg italià en el 25 aniversari del seu Premi Nobel.

La consolidació, versatilitat i bagatge de la companyia, que compta amb una plantilla estable de més de 20 treballadors, permetrà a l'Om Imprebís seguir també de gira enguany amb espectacles tan diferents com Heredarás la lluvia, Vidas enterradas o les ja icòniques Por los pelos e Imprebís.