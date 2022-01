Salvador Navarro, únic candidat a presidir la CEV amb el 78% dels avals

A tres dies de la cita electoral, una vegada tancat el termini de presentació de candidatures el titular de la patronal autonòmica ha rebut l'aval del 78% dels membres de ple dret de l'assemblea general (352 d'un total de 453), una xifra que supera àmpliament el 20% que com a mínim exigeixen els estatuts.

També són úniques les candidatures presentades per a presidir cadascuna de les CEV provincials, les presidències de les quals seran triades en el mateix acte. En aquest cas, Joaquín Pérez (Cedelco) ha presentat candidatura per a presidir CEV Alacant, Luís Martí (Ashotur) per a CEV Castelló i Eva Blasco (EVAP) per a CEV València.

Al desembre es van canviar els estatuts i es va establir que cadascuna de les llistes de candidats a la presidència de la confederació que es presenten haurà d'estar encapçalada per un candidat per a la presidència i fins a un màxim de cent candidats a vocal de la junta directiva.

Així doncs, Salvador Navarro es presenta per primera vegada amb una llista tancada a la junta directiva, integrada en un 65% per representants d'organitzacions sectorials -el 25% d'àmbit autonòmic, el 33% provincials i el 7% nacionals-, un 11% per organitzacions territorials i un 25% per empreses. Aquesta llista es completarà amb un màxim de 20 vocals a proposta de les vicepresidències de la CEV.