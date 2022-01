Igualtat licita el primer complex de València per a persones amb malaltia mental crònica

Aquest complex, que se situarà en el barri de La Torre, és el primer centre residencial i diürn públic a la ciutat de València destinat a salut mental, ja que actualment no existeix cap que oferisca aquest tipus d'atenció especialitzada, explica el director general d'Infraestructures de Serveis Socials, Enric Juan.

En concret, disposarà de 170 places de diverses tipologies per a l'atenció de persones amb malaltia mental greu i s'edificarà en una parcel·la de més de 4.000 metres quadrats de la part nova de la pedania. Per a la seua construcció, la Conselleria ha destinat un finançament de 14,75 milions d'euros.

Es tracta del segon projecte a València que Igualtat trau a licitació per a ampliar l'oferta de places públiques de servicis socials en la ciutat i la seua àrea metropolitana, alguna cosa que ha prioritzat per a acabar amb al dèficit de places públiques en tots els sectors "arrossegat durant anys".

També ha projectat la construcció en el barri de Monteolivete d'un centre residencial amb 64 places i 28 places en deu habitatges assistencials per a persones majors, amb un finançament de 12 milions. Tots dos projectes s'inclouen en el pla Convivint d'infraestructures de servicis socials 2021-2025 de la Generalitat.

Respecte al complex de La Torre, la construcció es dividirà en dos blocs. El primer estarà format per dos centres específics per a malalts mentals (CEEM) amb una capacitat de 40 places residencials cadascun i disposats en cinc altures.

ALLOTJAMENT I REHABILITACIÓ

Els CEEM són centres residencials comunitaris, oberts i flexibles, destinats a persones amb malalties mentals cròniques que no requereixen hospitalització. Presten un servici d'allotjament i rehabilitació, enfocant la seua actuació cap a la millora de l'autonomia personal i social d'usuàries i usuaris, i defensant la seua normalització i integració comunitària.

El segon bloc inclourà un centre de rehabilitació i integració social (CRIS) amb una capacitat de 70 places en la planta baixa. Aquest tipus de recurs ofereix servicis específics i especialitzats, en règim ambulatori, dirigits persones amb malaltia mental crònica i duen a terme programes de treball adequats a les característiques, necessitats i situació concreta de les persones usuàries.

Finalment, el complex de La Torre comptarà amb un centre de dia per a 20 persones que oferirà programes intensius de recuperació funcional i activitats estructurades d'ocupació del temps lliure.

El projecte, que s'estructurarà en mòduls de convivència seguint el model residencial impulsat per Igualtat, estarà ben connectat amb l'entorn urbà i pròxim a servicis com el centre de salut. En total es projecten més de 10.000 metres quadrats construïts i àmplies zones exteriors tant cobertes com en el jardí.

En conjunt, el pla Convivint contempla una inversió de 561 milions per a la reforma o engegada de 247 instal·lacions, que permetran la creació de 6.600 noves places públiques en residències i centres de dia per als col·lectius més vulnerables.

Des del departament de Mónica Oltra ressalten la importància d'aquest ambiciós pla que impulsarà la construcció de centres públics i la reforma d'instal·lacions que "en molts casos, portaven més de 30 anys sense cap tipus d'actualització" i que ara s'adaptaran als nous models convivenciales que inclouen els aprenentatges adquirits durant la COVID-19 i que "situen les persones en el centre".

L'objectiu és garantir que tots els departaments de servicis socials tinguen almenys un recurs de cada tipologia i que hi haja un recurs públic a menys de 20 minutos si és diürn i a 30 si és residencial.