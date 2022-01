IBV desenvolupa una guia que introdueix la perspectiva de gènere en vehicles autònoms

Des de l'organisme destaquen que, com a conseqüència de dissenys que no han tingut en compte, durant molt temps, les necessitats de les dones, quan una dona es veu involucrada en un accident de cotxe té un 47% més de probabilitats de patir lesions greus que un home, i un 71% més de probabilitats de patir lesions moderades, fins i tot quan els investigadors controlen els factors de control com l'altura, el pes, l'ús del cinturó de seguretat i la intensitat del xoc. També té un 17% més de probabilitats de morir. I tot té a veure amb com està dissenyat el cotxe i per a qui està dissenyat el vehicle.

La guia s'ha realitzat després d'un treball de recopilació i anàlisi de dades en diferents àmbits per a conéixer millor les qualitats dels possibles passatgers del vehicle autònom. IBV ha aportat la seua experiència i coneixement en factors humans i disseny participatiu centrat en la persona (Human Centered AI) per al desenvolupament d'aquesta guia.

Així, destaca les necessitats diferenciades de les dones -ergonòmiques, de seguretat etc.-, però també aporta idees per a altres grups que s'allunyen de l'usuari tipus, "home jove", com poden ser xiquets i xiquetes o persones amb diversitat funcional i en la qual s'inclou els diferents patrons de mobilitat de forma destacada.

El document incideix en la necessitat d'avançar cap a un disseny flexible que permeta configurar i ampliar els espais segons els requeriments dels passatgers, i facilite diferents graus d'interacció entre ells, així com diverses funcionalitats per a adaptar la il·luminació o les superfícies auxiliars dins del vehicle.

La guia 'El vehículo autónomo visto con gafas violeta. Ideas para un coche autónomo más inclusivo y equitativo desde la perspectiva de género' (