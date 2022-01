Les Arts celebra la fantasia amb un muntatge-collage de 'Les contes d'Hoffmann'

Així, els espectadors del teatre d'òpera valencià van gaudir anit per primera vegada d'aquest títol essencial del repertori líric que encara romania inèdit en aquest escenari. I ho van fer amb un muntatge en forma de collage i amb múltiples plànols que expliquen els ensomnis romàntics del protagonista mitjançant quadres onírics que evoquen des del joc expressionista del clarobscur fins a l'univers de les varietats.

Molt aplaudida va ser la tasca de Marc Minkowski al capdavant de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana, ovacionada per la seua brillant execució, així com el Cor de la Generalitat. En paraules del mestre, la versió musical que es presenta és "la més propera a la intenció d'Offenbach".

Nit de triomf també per a l'elenc, que reuneix destacades veus del panorama internacional que canten per primera vegada en l'òpera valenciana, amb el tenor nord-americà John Osborn en el paper principal. L'intèrpret de Iowa es posa en la pell del poetaE.T.A. Hoffmann, considerat un dels seus papers fetitxe en la seua prolífica trajectòria. Per la seua banda, la soprano sud-africana Pretty Yende s'atreveix en Les Arts amb el repte d'interpretar a les quatre heroïnes de l'obra d'Offenbach: Olympia, Antonia, Giulietta i Stella.

Apreciat també el debut en el coliseu valencià del baix baríton italià Alex Esposito i la seua encarnació de les quatre personalitats demoníaques (Lindorf, Coppélius, Miracle i Dapertutto), que constitueixen els antagonistes de l'escriptor.

El repartiment de la producció -que es posarà en escena també els pròxims dies 26, 28 i 31 de gener- es completa amb les veus de Paula Murrihy -molt aplaudida com La Musa-, Eva Kroon, Moisés Marín, Tomislav Lavoie, Isaac Galán, Marcel Beekman, Roger Padullés i Tomeu Bibiloni.

Johannes Erath firma la direcció escènica d'aquesta producció de la Semperoper de Dresden, amb escenografia d'Heike Scheele, vestuari de Gesine Völl, il·luminació de Fabio Antoci, vídeo d'Alexander Scherpink i dramatúrgia d'Anne Gerber.