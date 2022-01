El PPCV reclama inversions i una major protecció del litoral valencià

Albalat s'ha pronunciat així després de mantindre una trobada amb afectats per la Llei de Costes a Guardamar del Segura, al que també han assistit el senador de Castelló Vicente Martínez i la portaveu de Medi ambient del GPP en Les Corts, Elisa Díaz.

Sobre aquest tema, ha assenyalat que el PPCV "posa veu al malestar de milers de veïns en tota la Comunitat, i hui a Guardamar en particular, que veuen com les seues vivendes estan en perill. La necessitat d'actuacions és urgent en tota la costa", ha assenyalat.

La dirigent popular ha exigit al President del Govern, Pedro Sánchez, "una estratègia global per a tots els municipis. Ja està bé d'inacció, cal actuar d'una vegada". Així mateix, ha exigit que desistisca de la reforma del reglament de la llei de costes "que resta drets als propietaris de vivendes i perjudica el nostre turisme".

Aquesta mateixa setmana, Albalat també va encapçalar una trobada telemàtica amb prop d'un centenar d'alcaldes, portaveus, diputats i senadors del PPCV, en el qual es va analitzar el problema dels municipis de la Comunitat afectats per la Llei de Costes.

Durant la reunió també es va abordar la creació en Les Corts de la comissió sobre prevenció de riscos derivats de forts temporals tant a la costa com a l'interior, una comissió que es va acordar després dels efectes del temporal Gloria ocorregut al gener de 2020.

Sobre aquest tema, la portaveu de Medi ambient de les Corts, Elisa Díaz, ha explicat que el GPP és "l'únic grup" que ha proposat que compareguen els afectats pels problemes de la costa. "És fonamental escoltar a la societat civil. La comissió no pot ser una passarel·la de càrrecs, cal conéixer de primera mà les experiències dels afectats", ha assenyalat.

VEÏNS REPRESENTATS

Díaz ha manifestat que és primordial que les associacions de veïns estiguen representades en la comissió i va assenyalar que el problema de costes "és d'envergadura, ja que els temporals i la falta d'obra s'estan menjant les platges, l'arena i també les vivendes".

Per la seua banda, el senador Vicente Martínez ha explicat la necessitat d'obrir un debat sobre la Llei de Costes "per a revisar-la i adaptar-la a la realitat". "El PSOE s'està donant molta pressa a elaborar un nou reglament que és lesiu per als propietaris".

Així, ha assenyalat que només en la província de Castelló hi ha vivendes amenaçades d'enderrocament a Nules, Moncofa, Almenara o Cabanes. Per açò, cal "buscar un punt de trobada entre la protecció de la costa i les vivendes, moltes d'elles singulars i que formen part de la història de la província".