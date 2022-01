Cvirus.- El 59% dels test que realitzen les farmàcies de València són positius

En concret, les farmàcies valencianes han realitzat des que es va engegar aquest programa divendres passat un total de 8.670 test, dels quals 5.062 han sigut positius per COVID-19, la qual cosa suposa al voltant d'un 59% de les proves registrades. Actualment s'han adherit al servici 424 farmàcies, de les quals 178 són de la ciutat de València i 246 de la resta de la província.

Sobre aquest tema, el president del MICOF, Jaime Giner, ha mostrat la seua satisfacció per la tasca i implicació de les oficines de farmàcia. "Cada dia que passa són més les farmàcies adherides al Programa, la qual cosa evidencia la voluntat dels farmacèutics comunitaris per col·laborar en benefici de la salut del ciutadà i del sistema ja que ajuda a alleugerir la càrrega de treball dels centres de salut", ha destacat.

En aquest sentit, Giner està convençut que la xifra de farmàcies adherides per a la realització de test d'autodiagnòstic seguirà augmentant en els pròxims dies. No obstant açò, ha recordat que, a causa dels requisits necessaris per a oferir un adequat servici en la realització d'aquest tipus de proves i per les circumstàncies particulars de cada establiment, no totes les oficines de farmàcia de la província de València podran inscriure's.

Així mateix, Giner ha posat en valor la tasca assistencial de la Farmàcia Comunitària. "Aquest servici és una mostra més del potencial que els farmacèutics tenen en pro de la salut global i es tracta d'un pas més en la integració del col·lectiu en el sistema i volem seguir donant passos cap a davant, mai cap a arrere", ha destacat. Així, recalca que es tracta d'un punt de partida "sense tornada, desitgem poder seguir integrant-nos en benefici de la salut de tots els valencians".

Així, ha recordat que recentment, en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, la ministra Carolina Darias va recordar als Consellers de Sanitat l'obligació de reportar a les xarxes de vigilància del Ministeri tots els casos positius, incloent els detectats a través de les proves d'autodiagnòstic que es dispensen en les farmàcies.

En aquest sentit, Giner ha assenyalat que és "molt positiu" que la Conselleria tinga en consideració la informació que els puguen traslladar sobre els resultats de les proves que es realitzen amb la supervisió dels farmacèutics".

Per açò, ha afegit, "des del nostre Col·legi seguirem treballant en noves línies de cooperació que aprofundisquen en els acords que ja hem aconseguit amb l'administració sanitària per a millorar i completar aquesta i altres col·laboracions, com sempre, per la salut dels valencians", ha conclòs.

TRAMITACIÓ DE LA BAIXA LABORAL

Pel que fa a la tramitació de la baixa laboral per a totes aquelles persones que s'hagen realitzat un test en la farmàcia i el seu resultat haja sigut positiu, ha recordat que la Conselleria de Sanitat recomana sol·licitar la baixa a partir de l'endemà d'haver-se realitzat el test, ja que serà aleshores quan el sistema dispose del resultat.

A més, és important recordar que una vegada sol·licitada la baixa serà l'Institut Nacional de Seguretat Social (INSS) el que comunicarà directament a l'empresa la baixa laboral sense necessitat que ho faça la persona afectada.

Finalment, amb l'objectiu que els ciutadans puguen saber en tot moment quina és la farmàcia més propera que vas agafar en la realització d'aquest tipus de proves, el Col·legi té disponible un buscador en la seua pàgina web (