Cvirus.- La Comunitat tramita 6.487 baixes telemàtiques i les farmàcies notifiquen 7.299 positius en una setmana

Sanitat va engegar aquestes dos mesures el passat 14 de gener per a reforçar i agilitzar l'Atenció Primària. D'aquesta manera, els ciutadans puguen sol·licitar i tramitar en un mateix acte l'alta i baixa laboral per a 7 dies dels casos COVID-19 diagnosticats per punts centralitzats d'obtenció de mostres de la xarxa pública, laboratoris privats o test d'antígens d'oficines de farmàcia dins de l'acord aconseguit amb els col·legis professionals.

D'aquesta manera, es facilita la seua obtenció per part del pacient disminuint així mateix la càrrega administrativa dels professionals en els centres de salut, han destacat. Des que s'ha activat aquesta possibilitat a través de la pàgina web de Sanitat, ja l'han sol·licitat un total de 6.487 persones.

COL·LABORACIÓ DE FARMÀCIES

D'altra banda, una altra de les mesures engegades per la Conselleria per a alleujar la tasca dels professionals d'Atenció Primària és la col·laboració amb les farmàcies per al registre de casos positius, al que s'han adherit un total de 714 farmàcies: 150 de Castelló, 377 de València i 187 d'Alacant.

D'aquesta manera, les oficines de farmàcia se centra a poder registrar els casos positius detectats a partir dels test d'antígens realitzats de forma presencial. Des que es va engegar aquesta mesura, s'han notificat un total de 7.299 casos positius a la Xarxa de Vigilància Epidemiològica (REDMIVA) de la Conselleria de Sanitat.