Puig planteja a les regions legislatives de la UE instituir un Fòrum de Polítiques Públiques Regionals Europees

Durant la seua intervenció, el responsable del Consell ha oferit la Comunitat Valenciana com a seu amfitriona de la primera de les reunions d'aquest nou fòrum, que, tal com ha defès, pot ajudar a apropar Europa "a cada regió, a cada ciutadà", així com a "vacunar" a la UE "enfront de tensions centrífugues i nacionalpopulismes".

A més, ha reivindicat la seua utilitat per a abordar aspectes relacionats amb els fons europeus, de "vital importància i gran complexitat per a tota aquesta dècada d'oportunitats".

La iniciativa permetria també "plasmar els principis de lleialtat, concòrdia i confiança federal mirant pels nostres interessos, pels interessos dels altres i pels interessos del conjunt, perquè o Europa som tots, o Europa no serà l'Europa que volem", ha assenyalat.

Ximo Puig s'ha mostrat partidari d'"una evolució que vigoritze el paper de les regions en la Unió Europea", perquè, com ha argumentat, "des de fa dos anys, les regions estan demostrant un protagonisme inèdit en mesures de protecció COVID, en la vacunació i en la recuperació econòmica".

"Per tant, en coherència amb eixa realitat, urgeix un major reconeixement de les regions en el procés de consultes, decisions i acció política de la Unió", ha asseverat el 'president', qui ha assenyalat en aquest sentit que "fa falta que evolucionem cap a una nova Europa per a una nova era".

Per al dirigent valencià, "és l'hora de superar el Tractat de Lisboa en aquest aspecte; és l'hora que les regions contribuïm a una governança multinivell més descentralitzada, perquè cap centralisme és intel·ligent, ni en les nostres regions, ni en els nostres Estats, ni tampoc en la Unió Europea".

REFORÇAR LA "MIRADA FEDERALITZANT"

"Qui dubtava que Europa són, sobretot, les seues regions? Qui creia que les regions érem instàncies menors en la construcció europea? Qui pensava que Europa ja estava acabada de construir", s'ha preguntat el president, per a afegir: "La pandèmia ho ha canviat tot: aquesta crisi està reflectint la conveniència de reforçar la nostra mirada federalitzant".

Per açò, s'ha pronunciat a favor que les regions tinguen una participació "més concreta i real". Segons ha agregat, "no es tracta només d'avançar, d'estirar la democràcia, es tracta també de guanyar eficiència", ja que "des de la proximitat d'un länder, una regió o una comunitat autònoma, se solucionen millor els desafiaments"

"Si Europa se sustenta en una visió federal dels seus Estats, Europa ha d'avançar un pas més i augmentar la concepció federal amb les seues regions", ha conclòs.

La reunió de la RLEG ha sigut afavorida pel Govern basc, amb el suport de l'European Policy Centre, apunten des de la Generalitat Valenciana.