STEPV reivindica "reduir al màxim la càrrega burocràtica" a les escoles i celebra que Educació es "comprometa"

Segons ha indicat STEPV en un comunicat, el secretari autonòmic d'Educació, Miguel Soler, "s'ha compromès a establir moratories en 26 aspectes burocràtics que imposa la normativa actual", una decisió que ha celebrat el sindicat.

Al final de la Mesa Sectorial d'aquest dijous, dedicada al decret de permisos i llicències, s'ha connectat també el secretari autonòmic d'Educació "atenent la petició que va fer el sindicat", ha indicat STEPV.

L'organització sindical havia advertit de la "situació d'estrés dels equips directius i del professorat per l'afectació de la pandèmia als centres i la sobrecàrrega de treball que comporta organitzar l'atenció de l'alumnat davant les baixes i el cúmul de gestions que s'han de fer".

Per açò, la proposta de STEPV passa per "reduir al màxim la càrrega burocràtica i establir moratòries per a presentar avaluacions, projectes, plans i adaptacions a les normatives recents, així com "iniciar una negociació per a simplificar la burocràcia de manera definitiva i eliminar aquesta sobrecàrrega de treball als centres que resten temps per a dedicar-se a la millora pedagògica".

A més, STEPV ha proposat iniciar "el més prompte possible" la negociació de les plantilles docents, prevista a l'octubre, perquè els centres es doten del personal necessari de forma estructural.

D'altra banda, el sindicat ha insistit en reduir les ràtios, una mesura que es va aplicar el curs passat i que "va funcionar molt bé", a juí de STEPV, però que aquest curs no s'ha aplicat. "Aquest és una reivindicació històrica del Sindicat que, ara en pandèmia, s'ha fet encara més evident", ha assenyalat.

Davant totes aquestes qüestions, segons STEPV, l'aecretario autonòmic d'Educació ha informat que s'acabava de reunir també amb l'Associació de Direccions d'Infantil i Primària (ADIPV) per a abordar també la burocràcia.

El sindicat explica que "la Conselleria s'ha compromès a establir moratòries en 26 aspectes burocràtics que imposa la normativa actual, des d'avaluacions de plans i projectes fins a aspectes relacionats amb la digitalització o la gestió econòmica dels centres. Algunes d'aquestes moratòries seran fins a finals de curs i uns altres el termini s'amplia al pròxim curs".

Quant a les peticions del sindicat de negociar les plantilles docents o la reducció de ràtios, "s'ha compromès a convocar una reunió pròximament per a tractar les prioritats del sistema educatiu i avaluar el calendari de negociació pendent".

"STEPV celebra que la Conselleria atenga les peticions del sindicat i dels equips directius i lamenta que no s'haja produït aquesta reunió abans i amb més temps per a abordar amb més detall totes les qüestions pendents", ha conclòs.