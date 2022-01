L'alcalde d'Elx assegura que treballen amb el Govern i Generalitat per a la cessió temporal de la Dama

Així ho ha exposat en la seua visita a l'expositor valencià en FITUR, on es troba un gran mural de la Dama d'Elx, amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, i la ministra de Turisme, Reyes Maroto. Aquest mateix dijous, el ministre de Cultura, Miquel Iceta, ha dit en el Senat que el seu departament està "obert" a cessions temporals però no és "partidari de desmembrar les col·leccions estatals".

En la Fira Internacional de Turisme, que se celebra a Madrid, l'alcalde il·licità ha visitat amb la presidenta del Real Ordre de la Dama, Mari Carmen Pérez, i la Dama Viviente, Neus Almarcha, l'estand de la Comunitat en el qual un dels protagonistes és el gran mural del bust íber, que des de l'inici de la fira crida l'atenció de visitants i professionals.

González ha recordat que, des del punt de vista cultural, Elx celebra el 125 aniversari de la troballa de la Dama i ha assegurat que juntament amb la Generalitat i el Ministeri de Cultura es treballa per a propiciar una cessió temporal.

PATRIMONI D'ELX

En matèria turística, ha ressaltat que FITUR és essencial per a promocionar els valors patrimonials de la ciutat, doncs "Elx és una de les poques ciutats d'Europa que té tres elements distingits per la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat: el Palmerar, el Museu de Puçol i el Misteri". També ha recordat el valor natural i ambiental amb els seus paratges del Clot de Galvany, El Hondo, el Pantà, les platges i el propi Camp d'Elx.

"En definitiva, venim amb una gran oferta turística i a promocionar una ciutat que juga un paper rellevant dins del panorama de la Comunitat Valenciana en matèria de turisme", ha asseverat esperançat amb que FITUR 2022 permeta posicionar de forma positiva a Elx.

Dit açò, l'alcalde ha fet notar que "el sector turístic dóna per tancat aquest bienni en el qual hem travessat una crisi gravíssima des del punt de vista sanitari i econòmic". "L'activitat turística tant nacional com a internacional es recuperarà en 2022", ha augurat.

En la fira, Visitelche ha rebut aquest dijous el premi SICTED que reconeix a Elx com a tercer millor destinació turística. També s'ha dut a terme la presentació de la Nit de l'Albà, recentment declarada Festa d'Interés Turístic Nacional.

D'altra banda, en la presentació de la desena etapa de la Tornada Ciclista a Espanya que començarà en la ciutat el 30 d'agost, el primer edil ha destacat que aquesta competició permetrà reforçar el vincle d'Elx amb el ciclisme.