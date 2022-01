Cvirus.- La Comunitat torna a anotar un nou amb rècord de contagis amb 26.674 casos i 25 morts

Amb aquesta actualització, la xifra total de positius se situa en 913.327 persones. Els nous casos per províncies són 2.641 a Castelló (112.707 en total), 9.209 a Alacant (331.507) i 14.824 a València (469.111) i la xifra total de casos sense assignar es manté en dos.

Les 25 defuncions per coronavirus, totes elles de l'última setmana, corresponen a 13 dones d'entre 50 i 100 anys; i 12 homes, d'entre 54 i 89 anys. El total de decessos des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 8.368: 956 en la província de Castelló, 3.210 en la d'Alacant i 4.202 en la de València.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 1.744 persones ingressades, 190 d'elles en UCI: 234 a la província de Castelló, 24 en UCI; 589 a la província d'Alacant, 63 d'elles en UCI; i 921 a la província de València, 103 en UCI.

D'altra banda, s'han registrat 22.650 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia a la Comunitat Valenciana ascendeix a 750.367 persones.

Per províncies, les altes es distribueixen així: 84.793 a Castelló, 267.405 a Alacant i 398.113 a València. El total d'altes no assignades es manté en 56. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 166.033 casos actius, la qual cosa suposa un 17,95% del total de positius.