Film Symphony Orchestra ofereix dos concerts a València dins de la seua gira 'Fènix'

Els dies 4 i 5 de febrer, el Palau de Congressos de la ciutat ressonarà la música de cinema i de sèries que ens han acompanyat en el confinament. Aquest gira suposa un "viatge musical a través d'una nova selecció de les bandes sonores més icòniques", ha explicat la promotora en un comunicat.

Amb 'Fènix', FSO convida a "tornar a retrobar-se amb eixes emocions esvaïdes, sentiments que la pandèmia ens va arrabassar i que fa temps vam perdre". "És retrobament, és recuperar les ganes de viure, tornar a creure que, malgrat tot, 'La vida es bella'", ha assegurat l'organització.

Coincidint amb l'estrena de 'Matrix Resurrections', l'orquestra inclourà en el seu programa el mític títol original, 'Matrix', en un homenatge a la BSO de Don Davis.

Constantino Martínez-Orts recorrerà a grans partitures com les oscaritzades 'La Bella y la Bestia', amb la qual Alan Menken va guanyar en 1992 dos dels seus huit Oscar; 'La vida es bella', de Nicola Piovani, Oscar a la millor BSO en 1998; 'El Señor de los Anillos', trilogia que catalizó el premi de l'Acadèmia per a Howard Shore en 2002; o la magistral 'West Side Story', per la qual un descomunal Leonard Bernstein va rebre l'estatueta a la millor orquestració en 1961 i de la qual ara celebrem el 50 aniversari.

També estaran alguns noms habituals en cada gira de FSO com Hans Zimmer (10 vegades nominat a l'Oscar i amb una estatueta al seu poder), del que s'oferirà el tema 'Chevaliers de Sangreal' de 'El Código da Vinci' i una nova selecció de temes de 'Gladiator'; Ennio Morricone, amb 'Los Intocables D'Elliot Ness'; Bernard Hermann, del que escoltarem l'elegant 'Vals Lento de Fascinación'; o Alan Silvestri, en el Polar Express.

L'orquestra presentarà títols clàssics com 'La Conquista del Oeste' d'Alfred Newman, 'Ben-Hur' de Miklos Rozsa o 'El Maravilloso Mundo del Circo', de Dimitri Tiomkin; títols dels 80 i 90 com a 'Mucho Ruido y Pocas Nueces' de Patrick Doyle o la mítica sèrie 'El equipo A' de Mike Post i Pete Carpenter; i de rabiosa actualitat com les sèries 'The Mandalorian' de Ludwig Göransson, premi Emmy en 2020 a la millor BSO o 'Los Bridgerton' de Kris Bowers.

La gira va arrancar el passat 10 d'octubre a Madrid i es perllongarà fins a juny de 2022 amb prop de 60 concerts en més de 30 ciutats de tota Espanya, a més de Porto i Lisboa.