Cultura- Miembros de Berklee Valencia presentan un libro sobre el icónico festival de Woodstock

La decana de asuntos académicos de Berklee Valencia, Simone Pilon, y Alex Ludwig, profesor adjunto en el departamento de artes y ciencias liberales de Boston, publican el libro 'Woodstock then and now', una obra que guía a los lectores en un recorrido por las escenas del icónico festival y explora la historia de un certamen que "que definió una generación".