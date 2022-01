Cvirus.- La rectora de la UV reivindica la presencialitat: "Els estudiants necessiten la vida universitària"

En la presentació de la seua candidatura per a revalidar com a rectora, Mestre ha destacat l'adaptació als protocols sanitaris en totes les facultats i ha garantit que els exàmens continuen amb "normalitat" aquest mes de gener, quan falten uns dies per a la finalització del calendari de proves.

La rectora ha reconegut que els casos de coronavirus entre els estudiants són superiors en aquest període d'exàmens que en el de l'any passat, davant l'explosió de la sisena onada, però ha posat l'accent en la "bona col·laboració" tant dels centres universitaris com del professorat i l'alumnat.

"No tenim incidències de cap tipus en els exàmens", ha puntualitzat. De fet, segons fonts de la institució acadèmica, els casos positius comunicats pels estudiants de la UV -comporten l'ajornament automàtic dels exàmens- representen vora la sisena part de la incidència general en aquest grup d'edat.

Com a balanç ha agraït la col·laboració de la comunitat universitària després de mesos d'adaptació constant als protocols, alguna cosa que "sense unitat i cogovernança no s'hauria pogut afrontar". Ha recordat així que l'inici de la pandèmia va ser una "situació complicada" davant els canvis en la docència.

"L'objectiu era que res s'aturara i ho hem aconseguit", ha proclamat la rectora de la Universitat després de compartir "moltíssimes hores de treball" amb els degans.

"AQUESTA PANDÈMIA ENS HA ENSENYAT QUE NO ES POT IMPROVISAR"

De cara al futur, Mestre ha desitjat que 2022 supose la fi de l'emergència sanitària, ja que ha lamentat les conseqüències que té la pandèmia en la salut mental, en la mobilitat i en la vida diària i el contacte dels estudiants.

També ha fet notar que la COVID reflecteix la necessitat d'invertir en investigació en una universitat "líder nacional i internacional i amb una important dimensió social" com la de València. "Aquesta pandèmia ens ha ensenyat que no es pot improvisar", ha constatat.