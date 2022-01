Cvirus.- Cs torna a exigir la infermera escolar als centres davant "la falta de seguiment" de la sisena onada

Ventura ha reclamat la compareixença urgent del conseller d'Educació, Vicent Marzà, en el Parlament valencià perquè done explicacions sobre els canvis del protocol d'actuació i ha demanat "més acompanyament als centres per a implementar els protocols i els plans de contingència". "Marzà governa a colp de circular", ha denunciat en un comunicat.

En aquest sentit, ha criticat que en aquesta sisena onada molts centres "estan al límit" a causa de les baixes del personal docent, al fet que no es fan suficients proves diagnòstiques i al fet que el seguiment dels casos és molt menor. Per açò, Ventura ha exigit més agilitat per a cobrir les baixes del professorat i ha advocat per realitzar testeos massius i gratuïts entre els alumnes i els professors amb l'objectiu de millorar la prevenció.