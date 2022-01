Oltra: "L'infortuni ha volgut que el foc es declarara en la sala on estan les persones amb més dependència"

"L'infortuni ha volgut que es declarara en l'ala on estan les persones amb més dependència", ha assenyalat la consellera, emocionada a Montcada, on ha participat en el minut de silenci convocat en record de les víctimes. L'alcaldessa de la localitat, Amparo Orts, que ha presidit l'acte, ha afirmat que ha sigut "la nit i el dia més trist en la història del municipi".

Oltra, que ha assenyalat la menor mobilitat i capacitat d'evacuar per si mateixes dels usuaris d'aquesta part de l'edifici ha dificultat "enormement l'evacuació", ha indicat que tot apunta a una fallada elèctrica com a origen del sinistre, si bé ara és "moment d'estar acompanyant i consolar les famílies i a totes les persones que estan desolades" i posteriorment arribarà el dia d'explicar "amb absoluta transparència" les causes, quan estiguen les investigacions concloses.

"És un dia terrible que ens posa a prova", ha apuntat Oltra, que ha subratllat que, en aquesta jornada, cal estar "al costat dels familiars, de les seues persones estimades", dels sis morts i dels 15 ferits als quals ha enviat "tota la força i energia perquè es posen bé". L'alcaldessa ha precisat que, donades les circumstàncies dels residents de l'ala afectada, van haver de ser evacuats un per un.

La consellera, que ha traslladat al poble de Montcada, a la seua alcaldessa, a tota la corporació i la societat valenciana el dolor pel succés, ha agraït també el treball de tots els equips d'emergència, "que han actuat rapidíssimament i de manera molt eficaç" i al personal del seu departament que, des de primera hora, "està sobre el terreny treballant per a procurar la màxima normalitat en un moment tan complicat" a la resta d'usuaris.

AGRAÏMENT A ALTRES CENTRES

D'ells, ha confirmat que 12 han sigut traslladats a altres centres i, en aquest punt, ha agraït al sector, en particular a la patronal Aerte i a altres centres, que hagen posat a la disposició de la Conselleria les seues places per a acollir usuaris. No obstant açò, el seu departament ha optat pel trasllat a altres instal·lacions properes perquè els familiars no els tinguen molt lluny.

D'igual manera, ha agraït al poble de Montcada la seua calor "en un moment molt difícil" i en la "calamitat que ens ha passat" i al Ministeri del Drets Socials i la seua titular, Ione Belarra, que també s'ha posat a la disposició de la Generalitat, Ajuntament i tots els valencians.

Oltra ha confirmat que la Generalitat, igual que el consistori, també decretarà tres dies de dol "per aquest terrible succés que ens ha sumit en la més profunda de les tristeses".

Orts ha assenyalat que tots els actes han sigut suspesos en la localitat, que "mai havia passat per res així" i ha mostrat la seua voluntat de prestar el "màxim acompanyament i solidaritat per a totes les famílies" dels afectats. Cap de les víctimes mortals era veí del municipi.

L'alcaldessa ha indicat que tots els efectius de seguretat atesos es troben "bastant bé" i ha lloat el "treball extraordinari i la rapidesa en les actuacions" per a baixar als afectats al carrer "d'un en un". També ha agraït la tasca dels policies locals d'altres municipis i dels treballadors, que estan "molt, molt tristos".