Pablo Urdangarin, tras ver las fotos de su padre con otra mujer: "Son cosas que pasan. Nos vamos a querer igual"

Pablo Urdangarin, segundo hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, ha reaccionado a las imágenes de su padre en actitud comprometida con otra mujer, publicadas este miércoles por una revista.

"Yo prefiero no decir nada, porque es un tema familiar, pero… Ya está, son cosas que pasan y luego hablaremos nosotros y ya está", ha dicho el joven a los micrófonos de los reporteros de Europa Press.

Además, el deportista confirma que ha podido hablar con su padre sobre el tema. "Todo bien, la verdad. Todos estamos tranquilos, todos nos vamos a querer igual o sea que ya está. No hace falta nada más".

Sin embargo, no lo ha hecho con su madre, la infanta Cristina. "No, aún no, pero ya hablaré con ella", confirma.

En cuanto a la unión de los suyos -estos días en las navidades se les podía ver todos contentos en familia- y el terremoto que podría causar en el seno familiar, asegura que no tiene por qué ser así. "Seguimos contentos, ¿eh? Tampoco va a cambiar nada".

Según se ve en las imágenes, publicadas por la revista Lecturas, el exdeportista está dando un romántico paseo en actitud cómplice y cariñosa con una misteriosa mujer rubia.

"Un gesto de gran intimidad que sin duda causará impacto, pero que para una persona es muy probable que además sea motivo de decepción e inmensa tristeza: su mujer, Cristina de Borbón", escribe Pilar Eyre, experta en la Casa Real, que firma la información que ofrece este miércoles la revista.

Según su opinión, son unas imágenes que "dan respuesta a muchos interrogantes. Y se entienden ciertas señales".

Tal y como asegura la revista, las imágenes de Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón juntos han sido contadas desde que le dieron el tercer grado al exjugador de balonmano, en la primavera de 2020. La última vez, el pasado octubre para apoyar precisamente a su hijo Pablo en su esperado debut con la primera plantilla del Barça de balonmano.