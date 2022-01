Bastidas exigeix a Oltra mesures "urgents" per als 310.000 xiquets en risc de pobresa

Així, la diputada popular ha explicat en un comunicat que en aquests moments "tenim en la Comunitat Valenciana unes xifres de pobresa infantil molt alarmants, ja que el 35% dels xiquets que viuen en el nostre territori estan en risc de pobresa".

Bastidas ha informat que "310.000 xiquets valencians estan patint les conseqüències que les seues famílies no tinguen ingressos suficients per a arribar a final de mes i, per tant, no poden cobrir les seues necessitats bàsiques com són la sanitat, l'educació o un habitatge digne".

La portaveu adjunta del GPP ha afirmat que és "més necessari que mai que aquest Consell no mire cap a un altre costat, obviar les dades no les fa desaparéixer i hem de treballar ja tots de manera conjunta perquè estem comprometent el present i el futur d'aquests xiquets".

Així, Elena Bastidas ha denunciat que "el pressupost del Consell per a 2022 tant per a la Renda Valenciana d'Inclusió com per a l'Ingrés Mínim Vital no compleixen els objectius marcats. Són un fiasco per als més vulnerables i necessitats de la Comunitat Valenciana". En aquest sentit, ha recordat que "en aquestes prestacions tenim una taxa de cobertura del 4,2% molt per davall de la mitjana d'Espanya que està en el 7,9%".

Per la seua banda, Bastidas ha recordat que "tant l'Ingrés Mínim Vital com la Renda Valenciana d'Inclusió no estan arribant a totes les persones que ho necessiten ja que segons les dades que coneixem l'Ingrés Mínim Vital només arriba a dos de cada 10 persones que es troben en situació de pobresa severa".