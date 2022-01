El PP demana restaurar el Parotet de València en el vinté aniversari de la seua donació

El PP ha presentat una moció a la pròxima Comissió de Cultura per a instar l'equip de govern a restaurar, com més prompte millor, la citada escultura pública, a fi de recuperar la seua tonalitat original, així com a millorar el seu manteniment i conservació, amb motiu del compliment l'any vinent del vinté aniversari de la seua donació, ha arreplegat la formació en un comunicat.

"Quan es compleixen pràcticament dos dècades de la seua inauguració, l'aspecte del parotet resulta d'allò més millorable, havent perdut en bona mesura el seu color blau característic, com a conseqüència del pas del temps, però, sobretot, de la falta de manteniment per part de l'Ajuntament", ha lamentat la regidora Julia Climent.

També ha criticat l'estat de "la jardineria de la glorieta en la qual se situa, totalment descurada i sense manteniment algun, com a prova el creixement d'herbes adventícies en tota la praderia de gespa, fent precís, amb caràcter complementari a la rehabilitació de l'escultura, la realització de treballs i tasques de jardineria per a la recuperació del seu estat i imatge inicial".