Cvirus.- STEPV denuncia que equips directius i professorat estan "desbordats" per la situació als centres

STEPV assegura que ha rebut "nombroses queixes" d'equips directius "desbordats", que porten més d'una setmana "intentant gestionar l'organització i funcionament dels centres, que s'ha complicat per les baixes de professorat per Covid i pels contagis de l'alumnat".

Amb el nou protocol són els centres els que han de comunicar a les famílies que l'aula dels seus fills està confinada, competència que fins ara era de la Conselleria de Sanitat. Segons el sindicat, hi ha equips directius que estan cobrint les baixes del professorat per a atendre a l'alumnat i que, al mateix temps, han d'organitzar el dia a dia del centre.

En infantil i primària, a més, s'ha de gestionar la vacunació dels alumnes i organitzar l'entrada i eixida dels familiars de forma ordenada. Aquesta situació comporta major càrrega burocràtica encara, que se suma a l'ordinària, per la qual cosa els equips directius "no poden més", denuncia el sindicat, que afig que la Conselleria d'Educació no ha convocat aquest curs "ni una sola reunió, ni del Fòrum Educatiu ni de Mesa sectorial per a tractar la situació actual ni informar de les mesures que s'han decidit adoptar després de Nadal".

STEPV ha exigit la convocatòria "immediata" de la Mesa Sectorial, o aprofitar la convocada per a demà sobre permisos i llicències, per a tractar aquesta qüestió. El sindicat demana mesures com facilitar als centres que, en aquesta situació, es puguen concentrar en les gestions que imposa la pandèmia i que la resta de burocràcia s'ajorne; que Sanitat continue gestionant el que feia amb anterioritat i que s'ha transvasat als directius; reducció de ràtios d'alumnat per aula i negociació de les plantilles docents per a garantir el professorat estructural dels centres.