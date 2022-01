Detingut un home per compartir a través de xarxes socials pornografia infantil

Les investigacions les va iniciar la Policia Suïssa arran de la presumpta comissió d'un delicte de prostitució i corrupció de menors. Els agents d'eixe país havien identificat una direcció IP d'un usuari d'una aplicació on es permet l'intercanvi de forma ràpida i privada d'arxius entre contactes de confiança.

L'usuari de la direcció IP investigada tenia residència a Espanya pel que, través d'Interpol, es va sol·licitar la col·laboració a través de la Comissaria General de Policia Judicial, Brigada d'Investigació Tecnològica, i es va fer càrrec del servici el Grup de Delictes Tecnològics de la Comissaria Provincial d'Alacant.

Aquests policies van aconseguir la localització de l'autor dels fets, malgrat canviar de domicili en diverses ocasions, amb l'objectiu de dificultar la seua identificació, la qual cosa va obligar a realitzar nombroses vigilàncies i seguiments fins que finalment va ser situat al municipi de Benidorm.

Judicialitzada la investigació amb suport de Fiscalia, es va sol·licitar el corresponent Manament d'Entrada i Registre en el domicili localitzat, on es va intervenir divers material informàtic, que incloïa un disc dur on el detingut guardava els arxius de pornografia infantil i un telèfon mòbil des del qual contactava amb altres usuaris de l'aplicació mitjançant la qual compartien els arxius d'explotació sexual de menors. Hi havia també arxius de contingut sexual relacionats amb un menor del seu entorn del que presumptament havia abusat.

Durant la diligència d'entrada i registre els agents van realitzar una anàlisi superficial dels dispositius informàtics trobant diverses converses en xarxes socials amb altres usuaris on es podia observar que el presumpte autor i arrestat intercanviava material pedòfil.

En l'operació han participat agents de la Policia Nacional d'Alacant i de la Comissaria General de Policia Judicial, en concret del Grup III de Protecció al Menor en col·laboració amb Interpol i amb la Policia Suïssa.

Des de la Prefectura s'ha subratllat "la brillant coordinació entre els diferents cossos policials i agència internacional, la investigació de la qual ha permès intervenir una multitud de material pedòfil, així com la detenció del principal objectiu investigat".

El detingut, de nacionalitat uruguaiana i 30 anys d'edat, va ser posat a la disposició del Jutjat d'Instrucció TRES de Benidorm, sent decretat pel mateix un orde de protecció sobre el menor.