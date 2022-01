L'exposició "més completa" sobre la trajectòria vital i literària de Brines obrirà la seua itinerància a Bordeus

Es tracta de la mostra "més completa" sobre el Premi Cervantes 2020 i conté documents que per primera vegada ixen a la llum, com a correspondències amb altres autors com Luis Cernuda, Vicente Aleixandre o Carlos Bousoño, i poemes inèdits, destaquen els responsables de la mostra en un comunicat.

El projecte expositiu ha sigut produït per la Direcció general de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana en cooperació amb la Fundació General de la Universitat d'Alcalá, el Ministeri de Cultura i Esport, la Fundación Francisco Brines, Instituto Cervantes i l'Ajuntament d'Oliva.

L'acte d'inauguració comptarà amb la presència de diverses personalitats com la directora general del Llibre i Foment de la Lectura, Maria José Gálvez; la directora general de Cultura i Patrimoni de la Generalitat, Carmen Amoraga; la directora de l'Institut Cervantes de Bordeus, Luisa Castro; i la comissària de l'exposició, Àngels Gregori, amb Jesús Cañete, de la Universitat d'Alcalá i amb qui ha compartit la producció de la mostra.

'La certidumbre de la poesía' es podrà visitar a Bordeus fins al 31 de març. A partir d'abril, estarà a la disposició de totes aquelles biblioteques, cases de cultura o centres educatius de la Comunitat Valenciana que vullguen exposar-la durant 2022.