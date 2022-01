La complicada etapa de Nagore Robles: "A veces la vida te golpea"

La vida está repleta de rachas, y Nagore Robles lo sabe bien. La colaboradora de televisión ha compartido una sincera publicación en Instagram para reflexionar sobre la complicada etapa que atraviesa.

"Esta semana ha sido supermovida, la verdad que me siento agotada físicamente, y sé que haber recibido tantos impactos emocionales, me ha dejado la energía muy bajita. Reuniones que no salen como esperabas, malas noticias, decisiones equivocadas, presiones…", ha avanzado la tertuliana en su post.

Robles, de 38 años, considera que "la vida, a veces, te golpea más o menos fuerte, y debes responder como sepas, como puedas, como te pille en ese momento". Y es que hay momentos en los que se tienen que "encajar" los golpes "para pensar y sentir, para resolver, para reconducir, para sanar...".

"Confío en que las situaciones ocurren por algo, y las decisiones las tomaré, sabiendo que todo forma parte de un aprendizaje. Poco a poco Nagore, estás en el camino correcto, despacito y disfrutando de ti, en calma o no, eres así, y la vida siempre te sorprende", ha zanjado el rostro del debate de La isla de las tentaciones.

La pareja de Sandra Barneda ha recibido más de 21.000 'me gusta' y numerosos comentarios de cariño en su publicación, donde aparece posando visiblemente seria y vestida con un chándal de color negro.