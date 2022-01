Cvirus.- Barceló a les famílies: "En cap escenari es recomana realitzar garbellats massius als centres escolars"

Barceló, en la seua compareixença en les Corts, ha explicat sobre aquest tema que segons l'actualització de la guia realitzada en el Consell Interterritorial, només en el cas que es considere que hi ha una transmissió no controlada, els servicis de salut pública realitzaran una avaluació de risc per a analitzar la necessitat d'escalar les mesures, valorant en última instància el tancament temporal del centre educatiu.

Barceló ha recalcat que l'experiència ha demostrat que les aules han sigut "l'espai més segur" en el qual els xiquets poden desenvolupar les seues capacitats i, ha recalat, "la nostra obligació de garantir l'aprenentatge però també el desenvolupament emocional i la tan necessària socialització de la població escolar".

Així, ha recalcat que les dades demostren que la població infantil té "molt menor risc" de patir formes greus de COVID- 19. En concret, l'anàlisi epidemiològica en la població menor de 12 anys d'edat durant la cinquena onada pandémica mostra que aproximadament el 99,5 dels casos diagnosticats van presentar un quadre lleu sent al voltant del 50% asimptomàtic.

Per açò, ha apuntat que s'han anat adequant els protocols i que l'actualització de gener s'ha aprovat sobre la base de tres premisses: Els centres educatius presenten unes taxes de contagi secundari molt inferiors a la resta d'àmbits d'interacció, sent la transmissió a les aules molt limitada; l'impacte sobre la conciliació familiar i laboral, així com el risc que per a potencials cuidadors vulnerables pot tindre la cura dels xiquets menuts en una situació de tancament d'aules o col·legis.

En eixe sentit, ha destacat que els xiquets "han suportat confinaments, pors i restriccions que en moltes ocasions, a causa de la seua curta edat, eren incapaços de comprendre", però tot açò "no els ha impedit ser el sector de la població que més i millor ha complit amb les normes i recomanacions dirigides a previndre els contagis". Per açò, els ha agraït, al costat de les seues famílies, l'exemple de responsabilitat donat.

VACUNACIÓ D'ESCOLARS

Així mateix, ha destacat que al desembre es va iniciar la primera fase de la vacunació dels menors d'entre 9 i 12 anys amb la vacuna pediàtrica de Pfizer, que va culminar amb la immunització de 107.713 alumnes, el 70% del grup diana.

Aquest procés es va reprendre dijous passat en els col·legis per a administrar la dosi als menors de 5 a 8 anys i tots aquells de 9 a 11 anys que no van poder vacunar-se en la fase anterior. Des d'aleshores s'han administrat 58.801 dosi, per la qual cosa, en total, ja són 166.514 els menors vacunats.