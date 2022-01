Cvirus.- Els no vacunats tenen deu vegades més de risc d'acabar a l'UCI i sis vegades més de morir

Barceló ha recalcat així l'eficàcia de les vacunes: De cada 100.000 persones no vacunades 28,6 han ingressat en UCI, enfront de 2,9 entre les vacunades. També s'observa un augment en les taxes d'hospitalització en els majors de 30 anys no vacunats i un increment "pronunciat" en les taxes d'ingrés a UCI de no vacunats de 60-79 anys, mentre les taxes de vacunats es mantenen estables en nivells molt baixos.

Per tot, ha recalcat que la vacuna és "efectiva, salva vides i és la principal ferramenta que disposem per a fer front a la pandèmia". De fet, segons un estudi, ha salvat ja la vida de més de 3.000 valencians i valencianes.

Barceló ha destacat que ja s'ha vacunat a més de 4,26 milions de valencians amb una cobertura de pauta completa, superior a la mitjana d'Espanya. De la mateixa manera, ha ressaltat que s'està per damunt de la mitjana en majors de 70 anys; en persones entre 60 i 69 anys; entre els quals van ser vacunats amb Janssen, i d'els qui van rebre la doble pauta d'AstraZeneca. Fins ara, ja s'han administrat 1.745.000 dosi de reforç.

Per a açò, ha recordat que s'ha desplegat una xarxa de 47 punts de vacunació, als quals cal sumar els centres d'atenció primària i els centres de les 16 Mútues.

D'altra banda, ha destacat els punts de vacunació sense cita.Barceló ha ressaltat que gràcies a aquest gran esforç per a "repescar" als no vacunats, s'han administrat 391.810 primeres dosis des que a la fi del mes de setembre es van tancar els vacunòdroms i va finalitzar el procés de vacunació per grups d'edat. A més, ha ressaltat les quasi 200.000 primeres dosis administrades des de l'entrada en vigor del passaport covid.

INVESTIGACIÓ SOBRE LA VACUNA

D'altra banda, ha ressaltat que el pioner Programa Valencià d'Investigació sobre la vacuna contra COVID-19 que han revelat, en el seu estudi d'efectivitat vacunal en el Personal Sanitari, que l'efectivitatvacunal després de l'administració de pauta completa de la vacuna Pfizer entre 12-120 dies és del 91,9% i del 72,6% passats els 120 dies.

Així mateix, el seu Estudi de seroconversió en residències va revelar que als 6 mesos després d'haver sigut vacunats, el 89% dels residents continuen tenint anticossos enfront del Covid.

"Dades i evidències científiques que en definitiva constaten que la vacunació és l'única ferramenta que disposem en aquest moment per a poder donar per controlada la pandèmia i que, sumat a l'elevat percentatge de vacunació que tenim, és el que està permetent que la pressió hospitalària no es dispare cap als valors que va registrar el passat any" ha postil·lat.