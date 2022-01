Ripoll (PP) niega haber recibido presiones ni regalos para la adjudicación del Plan Zonal de la Vega Baja

"Nadie se puso en contacto conmigo ni me influyó para que la planta se ubicara en un lugar determinado, ni tampoco lo hubiera permitido", ha asegurado durante su declaración en la sección séptima de la Audiencia Provincial, con sede en Elche, donde se celebra el juicio. Del mismo modo, ha negado que recibiera cualquier tipo de contraprestación o regalo para hacer "nada ilegal". "Seguimos casi al pie de la letra las decisiones de la comisión técnica; no hubo trato de favor, ni recibí ni acepté ningún regalo", ha agregado Ripoll.

En esta sesión todos los acusados que han declarado han asegurado ser inocentes de los hechos que les atribuye la Fiscalía Anticorrupción. Alguno de ellos -los empresarios Ángel Fenoll y su hijo- se han acogido a su derecho a no declarar y otro -el también empresario Rafael Gregory- han respondido solo a cuestiones de su defensa.

Quien sí ha respondido a todas las partes ha sido el constructor Enrique Ortiz, quien ha asegurado que su relación con Ripoll era "institucional" al tratarse de un "agente público" y ha negado que en algún momento le hiciera cualquier tipo de petición o favor al excargo 'popular'. También ha rechazado que utilizara su relación de "amistad" con Gregory para influir en la adjudicación del Plan Zonal.

La sesión ha arrancado con la protesta por parte de las defensas por no resolver sobre las cuestiones previas -anulación de las escuchas- antes de la reanudación de la vista este martes. Una vez han comenzado los interrogatorios y algunos acusados se han acogido a su derecho a no declarar, el fiscal ha pedido que se leyeran sus declaraciones realizadas en la instrucción de esta pieza. La Sala ha resuelto que se podrán leer durante la fase de la prueba documental, un aspecto al que se han opuesto tanto Fiscalía como las defensas.

Ripoll ha basado su intervención en explicar los procesos técnicos para la adjudicación de la construcción de la planta de tratamientos, así como la función de este organismo en la comarca de la Vega Baja.Asimismo, ha detallado que la responsabilidad de tomar las decisiones era de la comisión técnica y que nunca ha despachado con ningún miembro de la misma para conocer cuestiones de los informes de manera anticipada.

Por su parte, Ortiz ha declarado a preguntas de la Fiscalía que su relación con Rafael Gregrory es "profesional", "personal" y de "amistad" mucho antes del año 2008, cuando presuntamente ocurrieron los hechos. Sobre Ripoll, ha dicho que tenía una relación "buena" e "institucional"; con Fenoll la relación era "pequeña" y, además, ha añadido que "no conocía" a la exalcaldesa de Orihuela, la 'popular' Mónica Lorente: "La he conocido aquí".

Al respecto de la presencia de Ripoll en el yate de Ortiz, ha explicado que coincidió con Gregory en la feria de Sevilla y que invitó a 70 personas a su barco, entre los que se encontraba el expresidente del PP y su esposa. "Invité a Ripoll y a sesenta personas más, estaba medio Alicante allí", ha relatado. Aún así, ha negado ante el ministerio público que buscara un "acercamiento" con el 'popular' para lograr así otros intereses.

También ha explicado que era "frecuente" que dejara su lancha personal a Gregory y que, en una ocasión, el empresario llegó con Ripoll como su invitado. "Yo invité a Rafa a que vinieran al barco y él me dijo que estaba con Ripoll, pues le dije que se venga también".

Por otro lado, sobre los encuentros con Ripoll y Gregory en restaurantes de Alicante ha señalado que fueron comidas de "trabajo" a las que asistieron también otras personas de Diputación y técnicos. Sobre las ofertas para hacerse con las parcelas donde se construiría la planta de tratamientos, ha aseverado que supo por los técnicos que serían "los ganadores" porque sus ofertas eran "las mejores", aunque no ha entrado en detalles.

Ortiz ha negado que hiciera pactos con Ripoll y Lorente sobre el Plan Zonal y ha añadido que la Diputación participaba en la fundación del Hércules Club de Fútbol, de la que Gregory era vicepresidente en aquel momento.

ESCUCHAS

Rafael Gregory ha alegado en su declaración que la única relación que tenía con la Diputación era a través de la Fundación del Hércules Club de Fútbol y que "nunca" ha tenido una relación "comercial" con la institución provincial. También ha confirmado que la relación con Ortiz era "personal" desde los 10 años y que suministraba camiones a sus empresas.

Respecto a las escuchas, ha lamentado que no ha podido escuchar todos los audios pese a solicitarlo porque solo se podían acceder a las grabaciones en el juzgado de lunes a viernes por la mañana y que hubiera requerido entre seis y ocho meses para escuchar todos. "No podía hacerlo tranquilamente, y de las que escuché, eché de menos muchos audios", ha dicho. "Sólo me han dejado leer algunos recortes hechos por la Policía porque otros no se podían ni escuchar", ha añadido.