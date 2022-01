L'Audiència Provincial de Castelló crea una unitat per a facilitar l'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, s'ha reunit aquest dimarts amb el president de l'Audiència Provincial de Castelló, José Manuel Marco, per a anunciar l'entrada en vigor de la reforma que afecta a tota l'àrea de discapacitat i que té per objectiu oferir autonomia a la ciutadania. Per a aconseguir facilitar els procediments jurídics s'implementarà el treball en la Unitat d'Atenció Social.

A la reunió també ha assistit la fiscal cap provincial, María Díaz Berbel, i la jutge encarregada de l'àrea de discapacitat de Castelló, entre unes altres.

Aquesta reforma, segons Bravo, ha suposat "un canvi molt important en la qual l'Administració ofereix recursos a la disposició dels operadors jurídics per a garantir els drets de les persones amb discapacitat. També ha afegit que ara mateix "s'està generant indefensió a qualsevol persona perquè no sap molt bé com afrontar els processos".

La consellera de Justícia ha declarat que s'ha acordat elaborar una guia explicativa tant dels procediments com dels recursos que la ciutadania tindrà la seua disposició per a poder accedir a la Justícia.

Per a activar aquests recursos adquireix una importància essencial l'Unitat d'Atenció Social, de caràcter provincial. A través d'aquesta oficina s'oferiran "tots els recursos necessaris", tenint una "absoluta" connexió amb la fiscalia i amb els jutjats.

Es preveu que la setmana que ve els treballadors socials ocupen places en aquesta Unitat. Entre els recursos estarà el facilitador, que és "la persona que acompanyarà a qualsevol ciutadà amb discapacitat perquè no tinga cap tipus de barrera per a saber què està passant", ha afegit Bravo. Un altre instrument serà el projecte de lectura fàcil perquè qualsevol resolució oficial siga compresa perfectament amb persones amb discapacitat.

"Per a garantir a la ciutadania l'accés a la justícia -segons ha comentat Bravo- es comptarà amb la col·laboració de les universitats i operadors jurídics".

Durant la reunió, s'ha acordat engegar, a través de la Federació de Municipis i Províncies, cursos de formació per als funcionaris i els responsables dels servicis socials dels ajuntaments perquè tinguen la formació necessària i coneguen els procediments i els recursos.